Благовещенская таможня не будет работать три дня

В Китае 28 января отпразднуют китайский Новый год, или Праздник весны. В связи с этим с 27 по 29 января пассажирское и грузовое направления пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ не будут работать. Обычный режим возобновится с 30 января, сообщает областное правительство.

Китайский Новый год – Чунь цзе, что значит Праздник Весны, является для китайцев самым важным и отмечается более двух тысяч лет. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля. С введением григорианского календаря этот праздник стали называть Праздником весны, чтобы отделить его от Нового года по западному стилю.

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