В Приамурье заработало агентство по привлечению инвестиций

В Амурской области начало работу агентство по привлечению инвестиций. О его появлении говорили ещё в прошлом году. Организация создана с целью предоставления услуг в сфере привлечения инвестиций в экономику региона и оказания поддержки субъектам инвестиционной деятельности. Директором избран Павел Пузанов, занимавший должность начальника отдела инвестиционной политики минэкономразвития области.

Агентство поможет российским и иностранным инвесторам найти и реализовать привлекательные инвестиционные проекты в регионе с фокусом на ключевые отрасли, имеющие наибольший потенциал развития.

Перед агентством стоит ряд задач: сопровождать инвестиционные проекты по принципу «одного окна» – от подачи заявки до запуска производства; привлекать инвесторов для реализации уже проработанных инвестиционных проектов области, активизировать работу с внутренним и внешним инвестором, привлечение резидентов на площадки ТОР. Также предстоит разрабатывать схемы финансирования проектов, консультационную и экспертную деятельность, подбирать площадки и свободные земельные участки для размещения производств, упаковку проектов «под ключ», взаимодействовать с институтами развития (корпорации, фонды, банковские учреждения) с целью привлечения инвестиций на территорию Амурской области;

«Ещё одной важной функцией агентства является формирование благоприятного и узнаваемого образа Амурской области для целевой аудитории российских инвесторов и на мировом рынке прямых иностранных инвестиций в качестве территории, привлекательной для реализации инвестиционных проектов», – сказано в информации пресс-службы правительства региона.

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#Дальний Восток #областная власть #экономика

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