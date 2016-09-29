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19января
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Сегодня, 12:15 5

В Приамурье заработало агентство по привлечению инвестиций

В Амурской области начало работу агентство по привлечению инвестиций. О его появлении говорили ещё в прошлом году. Организация создана с целью предоставления услуг в сфере привлечения инвестиций в экономику региона и оказания поддержки субъектам инвестиционной деятельности. Директором избран Павел Пузанов, занимавший должность начальника отдела инвестиционной политики минэкономразвития области.

Агентство поможет российским и иностранным инвесторам найти и реализовать привлекательные инвестиционные проекты в регионе с фокусом на ключевые отрасли, имеющие наибольший потенциал развития.

Перед агентством стоит ряд задач: сопровождать инвестиционные проекты по принципу «одного окна» – от подачи заявки до запуска производства; привлекать инвесторов для реализации уже проработанных инвестиционных проектов области, активизировать работу с внутренним и внешним инвестором, привлечение резидентов на площадки ТОР. Также предстоит разрабатывать схемы финансирования проектов, консультационную и экспертную деятельность, подбирать площадки и свободные земельные участки для размещения производств, упаковку проектов «под ключ», взаимодействовать с институтами развития (корпорации, фонды, банковские учреждения) с целью привлечения инвестиций на территорию Амурской области;

«Ещё одной важной функцией агентства является формирование благоприятного и узнаваемого образа Амурской области для целевой аудитории российских инвесторов и на мировом рынке прямых иностранных инвестиций в качестве территории, привлекательной для реализации инвестиционных проектов», – сказано в информации пресс-службы правительства региона.

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#Дальний Восток #областная власть #экономика

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    1 час назад

    интересует штатная численность бездельников

  • ay

    ay
    1 час назад

    Чё-то по этой ФИО гуглится совсем уж молодой человек. Чего он там напривлекает? И какая у него зряплата?

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    Вот чушь то.

    В смысл вдумайтесь:

    Организация создана с целью предоставления услуг в сфере привлечения инвестиций в экономику региона и оказания поддержки субъектам инвестиционной деятельности.

    Перевидите с идиотского на русский, чем они будут заниматься исходя и хрен как построенной фразы, оказания услуг..и форма собственности и организационно правовая форма

    В стране за всё пост советское время инвестиций не было.

    А ту бах создаться агентство они появяЦа. Одно окно..сопровождение

    Еще одна контора "рога и копыта" по распилу бюджетного бабла.

    З.Ы. Девать некуда в амурке деньги што ли, или чей родственник без работы остался

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    1 час назад

    ПУЗАНОВ )))))))))))))))))))))

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    58 минут назад



    этот напривлекает ???

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