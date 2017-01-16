Пол Маккартни намерен через суд вернуть права на 250 песен The Beatles

Фото: constative.com

Бывший участник легендарной группы The Beatles, британский музыкант Пол Маккартни подал в суд на Sony/ATV Music Publishing, дочернюю компанию Sony Music, требуя вернуть ему права на 250 битловских песен. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на Bloomberg.

Претензии сэра Пола касаются не только его собственных песен, но и написанных им в соавторстве с Джоном Ленноном.

Компания-ответчик назвала иск музыканта «ненужным и преждевременным». «Sony/ATV испытывает высочайшее уважение и к сэру Полу Маккартни, с которым нас связывают долгие и взаимовыгодные отношения, и к каталогу песен Леннона и Маккартни. Мы разочарованы, что он подал иск, который мы считаем ненужным и преждевременным», – заявил представитель компании.

О намерении британца вернуть себе права на 32 песни, написанные в соавторстве с Ленноном, впервые стало известно в марте прошлого года. Тогда в Бюро авторских прав США заявили, что согласно действующему законодательству об авторских правах, истребовать свои права Маккартни сможет спустя 56 лет – то есть, в 2018 году.

Это уже не первая попытка певца вернуть себе авторские права на песни The Beatles: первую такую попытку он предпринял в 1969 году, но потерпел неудачу. Впоследствии вопрос авторских прав на The Beatles стоил Маккартни отношений с Майклом Джексоном, выкупившим их в 1984 году за 53 миллиона долларов вместе с мейджором ATV.

В настоящее время права на песни The Beatles принадлежат компании Sony/ATV Music Publishing. 15 марта 2016 года представители компании официально объявили, что выкупили у наследников Джексона его долю в мейджоре за 733 миллиона долларов.

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