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Детская студия «Жираф» из Благовещенска победила в международном конкурсе

Детская студия «Жираф» из Благовещенска победила в международном конкурсе
Фото: благовещенская студия "Жираф"

Благовещенская детская студия «Жираф» вернулась с победой с юбилейного XX международного фестиваля-конкурса «Надежды Европы 2017», который прошёл в городе Сочи. Участники соревновались в номинациях «Хореография», Dance Solo, «Вокал» и «Театр костюма и моды».

Студия «Жираф» заняла первое место в номинации «Театр костюма и моды». Среди конкурсантов были представители Италии, Израиля, Германии, Франции и Болгарии, Абхазии, Грузии и других стран.

Всего в фестивале приняли участие около 2 000 ребят. Организаторы пригласили на юбилей лучшие коллективы с лучшими номерами за всю историю мероприятия, в том числе и детскую студию «Жираф», обладателей Гран-при 2011 года и участников культурной программы Зимних Олимпийских игр-2014.

В состав жюри конкурса входили известные деятели культуры и искусств Российской Федерации и зарубежных стран: профессиональные режиссёры, композиторы, хореографы, вокалисты, а также опытные педагоги, модельеры и искусствоведы. Победителей фестиваля пригласили на финал II Национальной премии «Будущее России».

Просмотров всего: 645

#дети #жизнь #конкурсы #концерты

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Комментарии
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  • Екатерина_acdc

    Екатерина_acdc
    3 часа назад

    Молодцы, ребята!!! ) только вот это фото старое, или "гжель" всё возят и возят? В этом плане - копец конеш...

  • Grigoryy

    Grigoryy
    2 часа назад

    Конечно, возят и возят "Гжель" и еще сто лет возить будут! А что ж еще? После "Гжели" для них ни кто ни чего делал...

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