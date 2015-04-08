Детская студия «Жираф» из Благовещенска победила в международном конкурсе

Фото: благовещенская студия "Жираф"

Благовещенская детская студия «Жираф» вернулась с победой с юбилейного XX международного фестиваля-конкурса «Надежды Европы 2017», который прошёл в городе Сочи. Участники соревновались в номинациях «Хореография», Dance Solo, «Вокал» и «Театр костюма и моды».

Студия «Жираф» заняла первое место в номинации «Театр костюма и моды». Среди конкурсантов были представители Италии, Израиля, Германии, Франции и Болгарии, Абхазии, Грузии и других стран.

Всего в фестивале приняли участие около 2 000 ребят. Организаторы пригласили на юбилей лучшие коллективы с лучшими номерами за всю историю мероприятия, в том числе и детскую студию «Жираф», обладателей Гран-при 2011 года и участников культурной программы Зимних Олимпийских игр-2014.

В состав жюри конкурса входили известные деятели культуры и искусств Российской Федерации и зарубежных стран: профессиональные режиссёры, композиторы, хореографы, вокалисты, а также опытные педагоги, модельеры и искусствоведы. Победителей фестиваля пригласили на финал II Национальной премии «Будущее России».

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