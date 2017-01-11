«Три икса: Мировое господство», «Невеста» и «Преисподняя»: кинопремьеры недели

Фото: www.kinonews.ru

На этой неделе в Благовещенске стартовали пять кинопремьер. Это боевик с Вином Дизелем в главной роли «Три икса: Мировое господство», мультфильм «Отважный рыцарь», триллер «Преисподняя» и два фильма российского производства – «Невеста» и «Рай». Амур.инфо рассказывает об очередных киноновинках.

Три икса: Мировое господство

Американский приключенческий боевик режиссёра Ди Джея Карузо, третья часть франшизы «Три икса». Ксандер Кейдж спустя годы возвращается из добровольного изгнания и попадает в безумный водоворот событий. Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие – «Ящик Пандоры». Действовать нужно быстро: за разработкой охотятся опасные головорезы. Ставки в смертельной игре повышаются, когда выясняется, что мировые правительства вовлечены в кровавый заговор, а на кону – судьба мира.

Актеры: Вин Дизель, Донни Йен, Дипика Падукон, Крис У, Руби Роуз, Тони Джа. Режиссер: Ди Джей Карузо.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ОКЦ, в «Харбине», АОДНТ, а также в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Невеста

Российский фильм ужасов от режиссера Святослава Подгаевского. После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с собой к его родственникам, которые живут в маленьком, почти заброшенном городке. Но скоро начинает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет провести таинственный свадебный обряд по своим традициям, и Настю начинают пугать страшные сны и непонятные предчувствия. Попытка понять, что происходит, приводит девушку к жуткой находке – шкатулке с фотографиями мертвых людей.

Актёры: Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов. Режиссер: Святослав Подгаевский.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск», в «Харбине», в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Отважный рыцарь

Настоящий рыцарь должен быть мужественным, смелым, отважным, каким угодно, но главные составляющие успешной героической карьеры — дама сердца и немножечко препятствий, чтобы завоевывать было интереснее. А там уже и замок, и полкоролевства, и слава под фанфары — все как всегда. Вперед — навстречу приключениям, чтобы успеть позавтракать кашей и не забыть меч…

Актеры: Георг Зольцер, Аксель Праль, Йоханес Цайлер, Дэнис Лайонс. Режиссер: Энтони Пауэр.

Мультфильм покажут в киноцентре «Благовещенск» и кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова».

Рай

Драматический фильм режиссёра Андрея Кончаловского. Ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница французского сопротивления, во время неожиданной проверки арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается Жюль, француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интимные отношения, кажется, готов смягчить ее участь. Ольга готова на все, чтобы избежать пыток, но ее надежда на свободу быстро рассеивается, так как события принимают неожиданный поворот. Ольгу отправляют в концентрационный лагерь, где ее жизнь становится адом. Там неожиданно для себя она встречает Хельмута, высокопоставленного немецкого офицера СС, который когда-то был безнадежно влюблён в нее и до сих пор ее любит. Между ними завязываются странные, болезненные отношения. Хельмут решает бежать с Ольгой, хотя она уже перестала надеяться на спасение. Однако постепенно представление Ольги о Рае неотвратимо меняется.

Актеры: Юлия Высоцкая, Петер Курт, Виктор Сухоруков, Филипп Дюкен, Жан Денис Рёмер. Режиссер: Андрей Кончаловский.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

Преисподняя

История о девушке по имени Лиз, которая пытается сбежать от своего темного прошлого и скрывается от преследования «дьявольского» проповедника.

Актеры: Дакота Фаннинг, Кит Харингтон, Кэрис ван Хаутен, Гай Пирс. Режиссер: Мартин Кулховен.

Посмотреть фильм можно в киноцентре «Благовещенск».

Подробное расписание киносеансов размещено на сайте Амур.инфо в разделе «Жизнь города».

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