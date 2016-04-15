Амурский художник Афанасьев представил свои картины на уникальном проекте «Лики России»

В Архангельске проходит масштабный всероссийский выставочный проект «Лики России». В нём участвуют 1,5 тысячи авторов и 6 000 художественных произведений. Среди участников – один амурский художник, член-корреспондент Российской академии художеств Владислав Афанасьев.

В течение года в региональных отделениях Союза художников России отбирали лучшие произведения современного изобразительного искусства. Владислав Афанасьев в рамках направления «Живопись» представил две картины: «Побережье Чукотского моря» и «Золотые россыпи Селемджи». Недавно он вернулся из Архангельска. Излюбленная тема обладателя золотой медали Российской академии художеств – природа российского севера.

«Впервые за многие годы в Архангельске состоялась выставка, дающая представление о современном искусстве нашей страны в его лучших образцах. Востребованность выставки подтверждается её посещаемостью. К сожалению, речь идёт только о взрослой аудитории. Мы подготовили серьёзную экскурсионную программу для школьников и не теряем надежду увидеть детей на выставке», – прокомментировала старший научный сотрудник государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» Дарья Эрдман.

В 2016 году в Благовещенске появился портрет Антона Чехова – писателя в полный рост изобразил Владислав Афанасьев. В 70-е годы Владислав Петрович был инициатором установки мемориальной доски в честь писателя на здании бывшего речного вокзала.

Заслуженный художник России Владислав Афанасьев написал также портрет композитора Макса Кюсса, автора вальса «Амурские волны».

Владислав Петрович Афанасьев родился в 1937 году в Благовещенске. Окончил Иркутское художественное училище. С 1980 года – член Союза художников России. В 2008 году получил золотую медаль академии художеств. В 2009 году получил звание члена-корреспондента Российской академии художеств. С 2010 года – заслуженный художник РФ.

Участник региональных (Владивосток, Хабаровск, Чита, Улан-Удэ, Якутск), республиканских, всесоюзных (Москва, Санкт-Петербург) выставок. Его работы экспонируются в музеях Анадыря, Благовещенска, Харбина, хранятся в частных собраниях. Часть картин является собственностью Дирекции выставок Союза художников РФ, Дирекции выставок Министерства культуры России и Дирекции Российской академии художеств.

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