Огромный разлом в леднике Антарктиды сняли на видео учёные

Фото: youtube.com

Гигантский разлом в леднике Антарктиды обнаружили и сняли на видео сотрудники Антарктического управления Великобритании. Уникальные кадры удалось получить с помощью беспилотника. Видео трещины, возникшей в результате раскола Западного ледового щита Антарктиды у его подножья, опубликовано на YouTube, пишет РИА Новости.

По данным специалистов, трещина длиной около 40 километров появилась в октябре прошлого года неподалёку от британской научно-исследовательской станции «Халли-6».

Это уже второй разлом в шельфовом леднике Бранта, на котором расположена станция. Первый появился несколько десятков лет назад, но долгое время оставался неизменным. В 2012 же году он стремительно начал увеличиваться в размерах . В настоящее время от «Халли-6» его отделяют всего 6 километров.

Учёные опасаются, что разлом может отрезать станцию от остального континента. В целях предосторожности Антарктическое управление решило закрыть «Халли-6» на зимний период – с марта по ноябрь 2017 года – и перенести станцию подальше: на 23 километра от разлома.

Чуть поодаль от британской станции готовится «отправиться в плавание» ещё один гигантский айсберг, расположенный на шельфовом леднике Ларсена. Рост трещины в леднике толщиной 350 метров резко ускорился в 2016 году. Осталось каких-то 20 километров, чтобы айсберг площадью более 5 000 квадратных километров откололся. В этом случае ледник лишится примерно 10 % своей массы, сообщает «Комсомольская правда».

В образовании трещин учёные винят глобальное потепление.

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