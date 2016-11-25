Немецкий политик призвал сограждан прекратить каяться за холокост
Немецкий правый политик Бьёрн Хёке, член партии «Альтернатива для Германии», призвал соотечественников прекратить каяться за преступления нацистов, направленные против евреев. Площадкой для своих громких заявлений Хёке избрал пивной паб в Дрездене. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Guardian.
Собрав хмельную аудиторию, Хёке, произнёс пламенную речь, «проехавшись» по памятнику жертвам холокоста в Европе, установленному в Берлине.
«Они хотели оторвать нас от корней, и они почти преуспели, переучивая нас на свой лад с 1945 года. По сей день наше моральное состояние – состояние полностью побеждённого и раздавленного народа. Мы, немцы, – единственный народ в мире, который возвёл в сердце своей столицы монумент позора».
Кроме того, Хёке, бывший учитель истории, посетовал на то, что ученики германских школ вместо того, чтобы изучать научные и культурные достижения своей страны, обучаются стыдиться её истории. Спич политика собравшиеся в пивной встретили дружной овацией.
Слова Хёке уже осудил Центральный еврейский совет Германии, а вице-канцлер Зигмар Габриэль отметил, что «Хёке отрицает Германию, которой я горжусь; мы не должны позволить, чтобы такие, как Хёке, распространяли свою демагогию беспрепятственно».
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