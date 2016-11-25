Немецкий политик призвал сограждан прекратить каяться за холокост

Фото: inosmi.ru

Немецкий правый политик Бьёрн Хёке, член партии «Альтернатива для Германии», призвал соотечественников прекратить каяться за преступления нацистов, направленные против евреев. Площадкой для своих громких заявлений Хёке избрал пивной паб в Дрездене. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на The Guardian.

Собрав хмельную аудиторию, Хёке, произнёс пламенную речь, «проехавшись» по памятнику жертвам холокоста в Европе, установленному в Берлине.

«Они хотели оторвать нас от корней, и они почти преуспели, переучивая нас на свой лад с 1945 года. По сей день наше моральное состояние – состояние полностью побеждённого и раздавленного народа. Мы, немцы, – единственный народ в мире, который возвёл в сердце своей столицы монумент позора».

Кроме того, Хёке, бывший учитель истории, посетовал на то, что ученики германских школ вместо того, чтобы изучать научные и культурные достижения своей страны, обучаются стыдиться её истории. Спич политика собравшиеся в пивной встретили дружной овацией.

Слова Хёке уже осудил Центральный еврейский совет Германии, а вице-канцлер Зигмар Габриэль отметил, что «Хёке отрицает Германию, которой я горжусь; мы не должны позволить, чтобы такие, как Хёке, распространяли свою демагогию беспрепятственно».

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#память #политика

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