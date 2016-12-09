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19января
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В Приамурье период тишины в выходные дни могут продлить

В Приамурье период тишины в выходные дни могут продлить
Фото: velikiynovgorod.bezformata.ru

Амурские депутаты рассмотрят поправки в областной закон об административной ответственности. Поводом для усиления мер стали многочисленные обращения жителей в прокуратуру. Парламентарии, учитывая их просьбы, могут продлить период тишины в выходные дни и праздники.

Сейчас период тишины – с 22 часов до 7 утра. Предлагается продлить его до 9 утра. Кроме того, обсуждается возможность установления периода тишины в обеденное время в рабочие дни (изменений в отношении ночного-утреннего периода в будни не предусматривается, гарантированное законом время отдыха от шума останется прежним – с 22-х до 7 утра).

Также планируется прописать в законе исключительные случаи, которые не будут считаться нарушениями. Например, во время празднования наступления Нового года разрешат запуски фейерверков.

Поправки в законопроект рассмотрят 26 января.

Просмотров всего: 2203

#жизнь #заксобрание

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Комментарии
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  • Василий Огурцов

    Василий Огурцов
    3 часа назад

    лучше бы в выходные и праздничные дни запретили проведение ремонтных работ

  • ROP_35

    ROP_35
    3 часа назад

    Есть такая легенда: в выходные и в ночное время стены для перфоратора - МЯГЧЕ!

  • Gelo

    Gelo
    3 часа назад

    Уж если и продлять период тишины,так лучше в будни с 19 до 9, а так долбодятлы сверлят круглосуточно,а в выходные вообще запретить шумный вид работ. Отдыхать,значит отдыхать!

  • bestolegka

    bestolegka
    3 часа назад

    А если человек сам себе ремонт делает? Пришел с работы и перфоратором решил что-то продолбить? Нанимать ? а если денег нет?

    Так что тут смотря с какой стороны посмотреть...

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    Берите отпуск и делайте свой ремонт в будни! У нас в доме 8 месяц ремонты с 9 до 22 и в выходные и в праздничные. Я скоро грохну кого нить.... Отдыха нет совсем. А отдых мне Конституцией гарантирован и плевать я хотела на ваш ремонт!!!!

  • Алгебра

    Алгебра
    1 час назад

    Всем не угодишь! У нас соседи ругались и в выходные и в будни! На вопрос, а когда же делать ремонт, отвечают-вообще не делайте! Ага, сейчас!

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Сверлил, сверлю и буду сверлить.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Tуман

    Сверлил, сверлю и буду сверлить.



    Правильно. Терпимее надо быть - рано или поздно, ремонт делают все.

  • легос

    легос
    1 час назад

    а особо умные его и не заканчивают

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    1 час назад

    Дел то конечно у депутатов больше и нету.

    Ну и кто мне интересно будет уровень шума замерять? Участковый?

    Шумометры на всех уже закупили поверенные? Или чем собрались "лишние" Дб мерять?

    А ... ну и не забыть бы ещё курсы по обращению с этим приборов провести да нормы поизучать.

  • Мира

    Мира
    32 минуты назад

    У нас наверху семейка с двумя мальчиками 5-х и 8-ми лет. Орут, пищат, дерутся, бегают, прыгают, катаются на роликах и т.д. Еще пляшут и поют в любое время под дедушкину гармошку. Вот это я вам скажу круче ремонта. Ремонт - он ОБЫЧНО заканчивается, а это длится уже длительное время. Дети взрослеют - шумы круче.

  • Ослы (имя нам - Легион)

    Ослы (имя нам - Легион)
    13 минут назад

    Мира

    У нас наверху семейка с двумя мальчиками 5-х и 8-ми лет. Орут, пищат, дерутся, бегают, прыгают, катаются на роликах и т.д. Еще пляшут и поют в любое время под дедушкину гармошку. Вот это я вам скажу круче ремонта. Ремонт - он ОБЫЧНО заканчивается, а это длится уже длительное время. Дети взрослеют - шумы круче.



    А как подрастут - возьмут в руки перфораторы-дрели-циркулярки и начнут делать ремонт .......

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