В Приамурье период тишины в выходные дни могут продлить

Фото: velikiynovgorod.bezformata.ru

Амурские депутаты рассмотрят поправки в областной закон об административной ответственности. Поводом для усиления мер стали многочисленные обращения жителей в прокуратуру. Парламентарии, учитывая их просьбы, могут продлить период тишины в выходные дни и праздники.

Сейчас период тишины – с 22 часов до 7 утра. Предлагается продлить его до 9 утра. Кроме того, обсуждается возможность установления периода тишины в обеденное время в рабочие дни (изменений в отношении ночного-утреннего периода в будни не предусматривается, гарантированное законом время отдыха от шума останется прежним – с 22-х до 7 утра).

Также планируется прописать в законе исключительные случаи, которые не будут считаться нарушениями. Например, во время празднования наступления Нового года разрешат запуски фейерверков.

Поправки в законопроект рассмотрят 26 января.

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#жизнь #заксобрание

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