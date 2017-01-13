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Без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 19 января

Без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 19 января
Фото: www.instagram.com

В четверг, 19 января, в Амурской области прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Температура воздуха опустится до 14-19 градусов, местами по северу до 23-28 градусов.

В южных и центральных районах северо-западный ветер разовьет скорость до 4-9 метров в секунду. В северных районах ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, местами – до 10.

Утром в Благовещенске термометры показывали 22 градуса ниже нуля, северо-западный ветер набрал скорость 3 метра в секунду. Днем в городе немного потеплеет. Столбики ртутных термометров остановятся на отметке 14-16 градусов. При этом усилится ветер – до 4-9 метров в секунду. Осадков не прогнозируют, сообщают синоптики амурского Гидрометцентра.

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#погода

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