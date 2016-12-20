Минфин: дополнительные доходы бюджета-2017 могут составить до 1,4 триллиона рублей

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Дополнительные нефтяные доходы бюджета в текущем году при её стоимости 55 долларов за баррель могут составить 1,4 триллиона рублей, при 50 долларах – 1 триллиона. Об этом сообщил журналистам на брифинге министр финансов РФ Антон Силуанов, передаёт ТАСС.

В бюджет ближайших лет заложена цена на нефть на уровне 40 долларов за баррель.

«На вчерашнем совещании у Дмитрия Анатольевича Медведева мы рассматривали оценки социально-экономического развития России с учётом ситуации в мировой экономике, с учётом данных прошлого года, и делали оценки исполнения бюджета в текущем году. При этом одной из основных составляющих дискуссии был вопрос о тех дополнительных доходах, которые федеральный бюджет может получить в 2017 году в случае сохранения позитивной динамики на товары российского экспорта. По нашим оценкам, при 50 долларах за баррель федеральный бюджет получит около 1 триллиона рублей дополнительных доходов, а при 55 долларов за баррель эта сумма составит 1,4 триллиона рублей», – рассказал глава ведомства.

По словам Силуанова, правительство не будет использовать дополнительные доходы на финансовое обеспечение новых расходов бюджета. Приходящие в бюджет дополнительные доходы пойдут на уменьшение объёмов использования средств Резервного фонда и ФНБ, которые предусмотрены к тратам в текущем году.

«Объём таких трат наших резервов составляет 1,8 триллиона рублей как источник финансирования дефицита бюджета, а дополнительные доходы могут составить от 1 триллиона рублей и выше», – подчеркнул Силуанов, пояснив, что это предложение не распространяется на решения, которые были приняты вчера на совещании у председателя правительства. Например, выделение на поддержку промышленности в этом году 107,5 миллиарда рублей. Кроме того, власти зарезервируют средства в объёме до 20 миллиардов – они могут быть оперативно направлены на поддержку отдельных социально-экономических вопросов в ходе исполнения бюджета текущего года.

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