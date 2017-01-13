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Благовещенцы в крещенскую ночь традиционно окунулись в прорубь (фото)

Благовещенцы в крещенскую ночь традиционно окунулись в прорубь (фото)

В ночь с 18 на 19 января амурчане присоединились к крещенской традиции и окунулись в прорубь. В Благовещенске ночные купания прошли в районе Амурской, 1. Там оборудовали официальную купель.

Возле проруби собрались сотни горожан. Люди не только купались, но и запасались святой водой из иордани.

«Я пришел раньше, часов в восемь, никого не было еще возле проруби. Потом вернулся к полуночи туда и был в шоке от количества людей. Народу было очень много, просто негде было встать», – поделился благовещенец Василий.

За купаниями следили спасатели, инспекторы ГИМС, врачи и полицейские. Всего в Благовещенске в этом году оборудовали три официальные купели: в районе Амурской, 1, Калинина, 1, и переулка Святителя Иннокентия, 1.

Также ночные купания прошли и в других купелях области. Всего их в этом году 17. Амурчане поспешили поделиться фотографиями с места. Так, возле купели в Пояркове ночью несколько человек присоединились к крещенской традиции.

Просмотров всего: 4348

#религия

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Комментарии
Показать все (24) Обсудить на форуме
  • FoxPlaza

    FoxPlaza
    4 часа назад

    брррррррр

  • банбан

    банбан
    3 часа назад

    в иордане намного теплее

  • yeti

    yeti
    3 часа назад

    Ужасная организация купания в этом году. Единственный плюс в отличии от прошлого года-палатка с тепловой пушкой. Народу очень много, все как дикие, напирают так, что приходилось упираться, чтоб не скинули в купель. Амурская 1. Могли бы пару купелей сделать для более культурного купания

  • Мироненко

    Мироненко
    3 часа назад

    yeti

    Ужасная организация купания в этом году. Единственный плюс в отличии от прошлого года-палатка с тепловой пушкой. Народу очень много, все как дикие, напирают так, что приходилось упираться, чтоб не скинули в купель. Амурская 1. Могли бы пару купелей сделать для более культурного купания



    а чего еще от фанатов мракобесия ожидать? больные люди...

  • arh.pashamas

    arh.pashamas
    2 часа назад

    Мужик в шапочке который руки вверх поднял на порошенко похож)))

  • Громова

    Громова
    2 часа назад

    Мужчина в голубых тРУхЕЛЯХ- Я НА ВЕКИ вАША!)))))

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Народ, очевидно временно проживающий на территории РФ, то травят боярышником, то прививками убивают, то лекарствами травят. Теперь о проруби. Моржи, которые в 90-е яро пропагандировали купание в проруби куда-то пропали. Обливание холодной водой в тепле куда еще не шло, а здесь явное переохлаждение. Моржи никуда не пропали, они вымерли. Население РФ до сих пор не понимает смысл своей жизни, поэтому и средняя продолжительность жизни в РФ не большая.

  • Denny23

    Denny23
    1 час назад

    2017 год.. Как то даже не верится, что такая средневековая дикость еще существует

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Увы, религиозная традиция, с освящением, с молитвой, с обязательным заходом в купель с западной стороны, превратилась в модное флешмобное мероприятие.

  • Микляй

    Микляй
    1 час назад

    Достали нытики, каждый год одно и то же. Не хотите, боитесь, считаете это опасным для здоровья - проходите мимо. Все такие правильные и здравомыслящие до ужаса.

  • Хмык

    Хмык
    58 минут назад

    Громова

    Мужчина в голубых тРУхЕЛЯХ- Я НА ВЕКИ вАША!)))))



    Кстати, о труселях. Христос разве в трусах крестился? А в чем крестились женщины?



  • nerro

    nerro
    56 минут назад

    yeti

    Ужасная организация купания в этом году. Единственный плюс в отличии от прошлого года-палатка с тепловой пушкой. Народу очень много, все как дикие, напирают так, что приходилось упираться, чтоб не скинули в купель.



    процесс купелирования... ))

  • Хмык

    Хмык
    52 минуты назад

    yeti

    Ужасная организация купания в этом году. Единственный плюс в отличии от прошлого года-палатка с тепловой пушкой. Народу очень много, все как дикие, напирают так, что приходилось упираться, чтоб не скинули в купель. Амурская 1. Могли бы пару купелей сделать для более культурного купания



    Это потому что все трезвые и здоровые.



  • alex 3

    alex 3
    47 минут назад

    Хмык
    Громова

    Мужчина в голубых тРУхЕЛЯХ- Я НА ВЕКИ вАША!)))))



    Кстати, о труселях. Христос разве в трусах крестился? А в чем крестились женщины?





    требуете организовать купели для нудистов?

  • alex 3

    alex 3
    45 минут назад

    yetiУжасная организация купания в этом году. Единственный плюс в отличии от прошлого года-палатка с тепловой пушкой. Народу очень много, все как дикие, напирают так, что приходилось упираться, чтоб не скинули в купель. Амурская 1. Могли бы пару купелей сделать для более культурного купания


    если всё прошло без эксцессов (утоплений, обморожений ,заболеваний, пьянок , дебошей), то организацию можно признать удовлетворительной. Спасибо всем организаторам.

  • Громова

    Громова
    23 минуты назад

    Хмык

    Громова

    Мужчина в голубых тРУхЕЛЯХ- Я НА ВЕКИ вАША!)))))





    Кстати, о труселях. Христос разве в трусах крестился? А в чем крестились женщины?



    История умалчивает об этом)) Но! Я знаю,что женщины крестились в сорочках,а мужчины в белых рубашках....а вот про низ я нинаю))))

  • Хмык

    Хмык
    21 минута назад

    alex 3

    Хмык

    Громова

    Мужчина в голубых тРУхЕЛЯХ- Я НА ВЕКИ вАША!)))))


    Кстати, о труселях. Христос разве в трусах крестился? А в чем крестились женщины?



    требуете организовать купели для нудистов?



    Это ты кого нудистом обозвал? Иисуса Христа? Креста на тебе нет.



  • Хмык

    Хмык
    21 минута назад

    Громова

    Хмык

    Громова

    Мужчина в голубых тРУхЕЛЯХ- Я НА ВЕКИ вАША!)))))



    Кстати, о труселях. Христос разве в трусах крестился? А в чем крестились женщины?



    История умалчивает об этом)) Но! Я знаю,что женщины крестились в сорочках,а мужчины в белых рубашках....а вот про низ я нинаю))))



    У евреев в те времена были белые рубашки?



  • nerro

    nerro
    18 минут назад

    Хмык

    Громова

    Хмык

    Громова

    Мужчина в голубых тРУхЕЛЯХ- Я НА ВЕКИ вАША!)))))



    Кстати, о труселях. Христос разве в трусах крестился? А в чем крестились женщины?



    История умалчивает об этом)) Но! Я знаю,что женщины крестились в сорочках,а мужчины в белых рубашках....а вот про низ я нинаю))))



    У евреев в те времена были белые рубашки?



    а какие были?

  • Myxira

    Myxira
    17 минут назад

    nerro

    yeti

    Ужасная организация купания в этом году. Единственный плюс в отличии от прошлого года-палатка с тепловой пушкой. Народу очень много, все как дикие, напирают так, что приходилось упираться, чтоб не скинули в купель.



    процесс купелирования... ))



    или окупеливания.

  • Хмык

    Хмык
    11 минут назад

    nerro

    Хмык

    Громова

    Хмык

    Громова

    Мужчина в голубых тРУхЕЛЯХ- Я НА ВЕКИ вАША!)))))



    Кстати, о труселях. Христос разве в трусах крестился? А в чем крестились женщины?



    История умалчивает об этом)) Но! Я знаю,что женщины крестились в сорочках,а мужчины в белых рубашках....а вот про низ я нинаю))))



    У евреев в те времена были белые рубашки?



    а какие были?



    Да чета на иконах ни разу Христа ни в белой рубашке ни в трусах не видел



  • nerro

    nerro
    6 минут назад

    Хмык

    Да чета на иконах ни разу Христа ни в белой рубашке ни в трусах не видел



    так там он уже воскресший, на иконах. а крест он в рубахе нёс, судя по картинкам. на кресте уже в набедренной повязке (прототип трусов)

  • Хмык

    Хмык
    3 минуты назад

    nerro

    Хмык

    Да чета на иконах ни разу Христа ни в белой рубашке ни в трусах не видел



    так там он уже воскресший, на иконах.



    Да он там всякий. Но, без белой рубашки и без галстука.



  • Madam_kaka

    Madam_kaka
    6 секунд назад

    Сколько идиотов на Руси. Откуда они берутся, они что все псевдонабожники? Показуха для инстограма и для других знакомых? Идиоты, окупаются в Иордань, в теплую воду, какого хрена лезите под лед? А потом все смеются, что у нас медведи по улицам ходят и народ моет раньше всех

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