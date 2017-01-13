Благовещенцы в крещенскую ночь традиционно окунулись в прорубь (фото)

В ночь с 18 на 19 января амурчане присоединились к крещенской традиции и окунулись в прорубь. В Благовещенске ночные купания прошли в районе Амурской, 1. Там оборудовали официальную купель.

Возле проруби собрались сотни горожан. Люди не только купались, но и запасались святой водой из иордани.

«Я пришел раньше, часов в восемь, никого не было еще возле проруби. Потом вернулся к полуночи туда и был в шоке от количества людей. Народу было очень много, просто негде было встать», – поделился благовещенец Василий.

За купаниями следили спасатели, инспекторы ГИМС, врачи и полицейские. Всего в Благовещенске в этом году оборудовали три официальные купели: в районе Амурской, 1, Калинина, 1, и переулка Святителя Иннокентия, 1.

Также ночные купания прошли и в других купелях области. Всего их в этом году 17. Амурчане поспешили поделиться фотографиями с места. Так, возле купели в Пояркове ночью несколько человек присоединились к крещенской традиции.

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#религия

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