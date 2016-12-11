В Италии лавина накрыла отель с 20 постояльцами

Фото: ТАСС

ЧП в Италии: здесь, в горном районе Гран-Сассо, на отель Rigopiano di Farindola сошла лавина. В здании в это время находились 20 постояльцев и персонал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телеканал RaiNews.

На месте происшествия работают спасатели и карабинеры. Связь с гостями отеля потеряна, не работают в том числе сотовые телефоны.

Информацию о 20 постояльцах подтвердил глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.

Серия подземных толчков была зафиксирована в среду утром,18 января, в центральных регионах Италии (в том числе в Аппенинских горах). Толчки магнитудой от 5,3 до 5,5 ощущались в столице и других городах.

Во многих районах в центре Апеннин снежный покров достигает одного-двух метров, и неблагоприятные погодные условия осложняют ситуацию в регионе. На расчистку снега брошены дополнительные силы, в том числе военные. Без электричества остаются около 150 тысяч человек, отмечает ТАСС.

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