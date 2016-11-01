Школа № 11 Благовещенска стала лицеем

Фото: blagoveshchensk.wikimapia.org

В Благовещенске появился второй лицей. Статус дали школе № 11. Накануне коллективу вручили постановление городской администрации о присвоении учреждению нового наименования.

Специалисты управления образования на протяжении трёх лет отслеживали эффективность работы учреждения в образовательной и инновационной сфере. На итоговое решение о переименовании повлияли высокие результаты ЕГЭ, материально-техническое оснащение и уровень подготовки обучающихся.

«Я с большим уважением сегодня лично вручаю коллективу это постановление и уверена, что это начало нового этапа в истории учебного заведения, – обратилась к педагогам лицея № 11 Валентина Сергеевна. – Одиннадцатая школа первой открыла профильные медицинские классы, выпускники этой школы показывают стабильно высокий уровень знаний и конкурентоспособны при трудоустройстве, кроме того, школа осуществляет комплексное воспитание, и это подтверждают многочисленные награды».

В 2016 году школа № 11 вошла в топ-500 лучших школ России. Учреждение выиграло муниципальный грант, который позволил создать инновационный центр для одаренных детей «Познание» и оборудовать лаборатории по физике и химии, сообщает пресс-служба администрации города.

Учебное заведение не только развивает химико-биологическое, физико-математическое и юридическое направления, но и планирует открыть инженерно-технологическое направление. «Открытие в перспективе нового направления связано с тем, что в регионе строится газоперерабатывающий завод», – пояснила директор лицея № 11 Наталья Гаврилко.

Первый лицей в Благовещенске – № 6, расположен по адресу: Горького, 233. Статус лицея учреждение получило в 2013 году.

Просмотров всего: 1403

#мэрия #образование #школа

распечатать