Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 09:24 7

Школа № 11 Благовещенска стала лицеем

Школа № 11 Благовещенска стала лицеем
Фото: blagoveshchensk.wikimapia.org

В Благовещенске появился второй лицей. Статус дали школе № 11. Накануне коллективу вручили постановление городской администрации о присвоении учреждению нового наименования.

Специалисты управления образования на протяжении трёх лет отслеживали эффективность работы учреждения в образовательной и инновационной сфере. На итоговое решение о переименовании повлияли высокие результаты ЕГЭ, материально-техническое оснащение и уровень подготовки обучающихся.

«Я с большим уважением сегодня лично вручаю коллективу это постановление и уверена, что это начало нового этапа в истории учебного заведения, – обратилась к педагогам лицея № 11 Валентина Сергеевна. – Одиннадцатая школа первой открыла профильные медицинские классы, выпускники этой школы показывают стабильно высокий уровень знаний и конкурентоспособны при трудоустройстве, кроме того, школа осуществляет комплексное воспитание, и это подтверждают многочисленные награды».

В 2016 году школа № 11 вошла в топ-500 лучших школ России. Учреждение выиграло муниципальный грант, который позволил создать инновационный центр для одаренных детей «Познание» и оборудовать лаборатории по физике и химии, сообщает пресс-служба администрации города.

Учебное заведение не только развивает химико-биологическое, физико-математическое и юридическое направления, но и планирует открыть инженерно-технологическое направление. «Открытие в перспективе нового направления связано с тем, что в регионе строится газоперерабатывающий завод», – пояснила директор лицея № 11 Наталья Гаврилко.

Первый лицей в Благовещенске – № 6, расположен по адресу: Горького, 233. Статус лицея учреждение получило в 2013 году.

Просмотров всего: 1403

#мэрия #образование #школа

распечатать

Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Владимир 5

    Владимир 5
    3 часа назад

    хорошая школа сам учился выпуск 1995

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Лицей ничего кроме повышенных окладов для педагогов не даст...

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Как это? А "понты" ученикам и их родителям?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Злые вы какие-то...

  • Монстриха

    Монстриха
    1 час назад

    все зависит от учителей , а не от статуса школы, знания дают учителя, а не статус школы

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    Павел Флудерский

    Лицей ничего кроме повышенных окладов для педагогов не даст...



    пусть люди за такую работу получают как можно больше - все хоть не разворуют а людям пойдет

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    Может кто из педсостава расскажет: чем школа отличается от лицея? Основные критерии

    Просто оченя любопытно) Что даёт этот статус?

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 13

В МГУ хотят открыть космический факультет
Общество 2

Китайские студенты подарили преподавателю АГМА цветные мелки

15 января, 18:21
Общество 1

В Белогорске 25 января Татьяны смогут бесплатно покататься на коньках
Общество 5

Амурское министерство образования наградило партнёров чемпионата WorldSkills Russia

12 января, 17:29