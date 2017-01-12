Написана новая биография вождя мировой революции: обзор прессы

Фото: mk.tula.ru

Кто организовал бордель из своих «жен»; что говорят психологи ряда стран о тех, кто любят крепкие выражения, и о новом проекте «Амурки» – эти другие новости попали сегодня в поле зрения автора обзора на Амур.инфо и ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Вам статья

Тот факт, что в нашей области появился миллиардер и что у нас давно прижились миллионеры, озвучили все СМИ, начиная от интернет-изданий и заканчивая бабульками, гуляющими с собачками. «Амурская правда» в этом смысле пошла дальше других, проведя анализ – кто мог заработать большие деньги, в каких отраслях обеспеченные люди трудятся, в каких районах региона их больше всего и т.д. Единственное, что не выясняла редакция, так это семейного положения «кузнецов». Наверное, чтобы не досаждали потенциальные невесты и внебрачные дети…

Полный абзац

Еще, как думается обозревателю, он не откроет большого секрета, рассказав об уничтожении бульдозерами под глазами фото-, видеообъективов 5 килограммов свежих яблок, привезенных из недружественной Польши и потому подпавших к их несчастью под страшные санкции. Фрукты были изъяты на одной из торговых баз. Жаль, не указано, кто же посмел в нарушение бойкотирующего законодательства обустроить канал поставки запрещенных фруктов. Народ должен знать, на кого смотреть с патриотическим презрением. Но, надеется Павел Савинкин, соответствующие органы дадут правовую оценку демонстративной противоправности и отправят виновника в места, где яблони не растут! Об этом тоже в «АП».

Очень интересно

Обращает Павел Андреевич внимание читателей и на два больших материала – ириноворошиловский о том, чем и как живет женский Богородично-Албазинский монастырь и еленопавловский – о семейной жизни мэра Белогорска Мелюкова. Отмечает автор обзора, что второй материал – это новый проект «Амурки», называется он «Вторая половина». Из названия понятно, что газета будет знакомить читателей с теми, кто, оставаясь в тени, на самом деле вершит политику. Как бы ни отрицали это половины первые…

Оп-паньки

В «Комсомольской правде» пишут о том, как глава секты «Каула-Дхарма» организовал бордель из своих «жен». Пишут, что гуру – необразованный и недалекий психопат. Еще пишут, что ничего не умеет. А как ему удается уболтать женщин и малолетних девочек сниматься в практически порносессиях – загадка для психологов.

«Прочитав эту статью – перебирайтесь на страницу, где публикуются пляжные фотки наших звезд. Понятно, что не очень одетых. Я так даже поначалу подумал, что спутал страницу и попал как раз на публикацию о сектантских женах. А уже читая, понял, что ошибся… Правда, смешно?» – пишет Павел Савинкин.

Летят утки

Много интересного в «Российской газете», но, как советует автор обзора, стоит обратить внимание на большое, полностраничное интервью о новой книге, новой биографии вождя мировой революции В. И. Ленина. Написал ее Лев Данилкин – журналист, литературный критик, переводчик, писатель, автор таких книг, как «Путеводитель по русской литературе» и «Человек с яйцом». Биография Ленина выходит в серии ЖЗЛ, и уж в этом-то издании точно рассказана вся правда об основателе советского государства.

Да, и если у вас возникли некие сомнения, то книга «Человек с яйцом» не о Ленине, а о писателе Проханове.

На посошок

И напоследок дайджест «Удивительный мир», рассказавший о том, что психологи ряда стран встали на защиту любителей дополнить свою речь красным словцом. Оказывается, ругательства являются доказательством того, что перед вами честный человек. Детали опросов, опытов, исследований Павел Андреевич советует изучить самим, он же говорит лишь о том, что в сухом остатке: те, кто обычно не стесняется в выражениях, более склонны говорить правду!

«Нда… Поверьте мне на слово: делая обзоры, я мысленно весь в краснословии», – завершает сегодняшний рассказ автор.

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#СМИ

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