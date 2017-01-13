Автору «Последней электрички» исполнилось 80 лет

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Поздравления с 80-летием сегодня принимает Михаил Ножкин – русский актёр, поэт, автор песен. Зрителям Ножкин знаком по ролям в таких фильмах, как «Ошибка резидента», «Освобождение», «В начале славных дел», «Хождение по мукам» и других.

Кроме того, Михаил Иванович известен многим как автор текстов песен к нескольким кинофильмам («Золотые рога», «Финист-Ясный Сокол» и другим). Такие песни на слова Ножкина, как «Последний бой», «Последняя электричка», «Девчонка-проказница», «Честно говоря», «Я люблю тебя, Россия», «А на кладбище всё спокойненько», «Под городом Ржевом», получили широкую популярность. В 1995 году Михаил Ножкин стал членом Союза писателей России.

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105 лет назад родился Леонид Канторович, русский и советский математик, экономист, основоположник линейного программирования, Нобелевский лауреат. Канторовичем получены первые научные результаты в дескриптивной теории функций и множеств и, в частности, в теории проективных множеств. В функциональном анализе он ввёл и изучил класс полуупорядоченных пространств (К-пространств). Выдвинул эвристический принцип, состоящий в том, что элементы К-пространств суть обобщённые числа. Методами теории неклассических (булевозначных) моделей установлено, что пространства Канторовича представляют новые нестандартные модели вещественной прямой. Учёный впервые применил функциональный анализ в вычислительной математике, развил общую теорию приближённых методов, построил эффективные методы решения операторных уравнений (в том числе метод наискорейшего спуска и метод Ньютона для таких уравнений). Также он положил начало линейному программированию и его обобщениям, развил идею оптимальности в экономике, установил взаимозависимость оптимальных цен и оптимальных производственных и управленческих решений.

В 1975 году Леонид Канторович стал лауреатом Нобелевской премии по экономике (совместно с Тьяллингом Купмансом «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов»).

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85 лет назад родился Ричард Лестер – англо-американский кинорежиссёр и композитор.

Долгое время он занимался эстрадной музыкой, в основном в качестве композитора. Работал на американском телевидении, пел в музыкальном ансамбле. В 1954 году Лестер отправился на поиски успеха в Европу.

Но первую популярность он получил после фильма «Вечер трудного дня» (A Hard Day’s Night, 1964), в котором основной сюжет строится вокруг популярнейшей группы The Beatles. Ливерпульская четвёрка представала перед зрителями в разных жизненных обстоятельствах – опаздывая на концерт, убегая от поклонниц, выступая на самих концертах или репетициях. В 1965 году Лестер снял второй фильм с участием битлов под названием Help!

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