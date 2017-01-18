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18 января 2017, 20:18 8

Самолет «ВИМ-Авиа» вылетит в Москву после 11 часов ожидания

Самолет «ВИМ-Авиа» вылетит в Москву после 11 часов ожидания
Фото: Avia-mir.ru

Самолет рейса НН 182, который утром вылетел из Благовещенска в Москву, но вернулся, готовится к вылету в 21 час – спустя 11 часов ожидания. Неисправность, из-за которой судно вернулось, уже устранена. На рейс зарегистрировались 75 человек, 32 пассажира вылета дожидаться не стали.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром 18 января в аэропорту Благовещенска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа». Рейс сообщением Благовещенск – Москва вылетел в 10:00, но был вынужден вернуться в пункт отправления.

Пресс-служба авиакомпании «ВИМ-Авиа» уточнила, что через 15 минут после взлета экипаж зафиксировал сигнал о возможной технической неисправности воздушного судна. В соответствии с требованиями обеспечения безопасности полетов, экипаж принял решение о посадке.

Во время ожидания, которое длится более 10 часов, пассажирам были предоставлены питание и напитки.

Техническая неисправность уже устранена, воздушное судно готовится к вылету.

Просмотров всего: 1438

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Тема1993

    Тема1993
    5 часов назад

    Ну дай бог долететь благополучно.

  • Соната

    Соната
    5 часов назад

    еще не улетел??

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Может не надо?

  • DrDimon

    DrDimon
    4 часа назад

    Хмык

    Может не надо?



    Надо, Федя, надо. (с)

    https://www.flightradar24.com/MOV182/c33f0b7

  • Alizee

    Alizee
    4 часа назад

    Пассажирам приятного полета, а журналистам быть внимателей с датами. Сегодня 18 января, не декабря)

  • Пинки Пай

    Пинки Пай
    4 часа назад

    Рейс сообщением Благовещенск – Москва вылетел в 10:00. Посадка был благополучной.

    АИ, ну вообще читать не возможно.

  • Морской человек

    Морской человек
    3 часа назад

    AlizeeПассажирам приятного полета, а журналистам быть внимателей с датами. Сегодня 18 января, не декабря)


    Может пассажиры реально живут в аэропорту с 18 декабря.

  • Варфоломей

    Варфоломей
    2 часа назад

    Я бы порекомендовал всем авиапассажирам. которые еще не купили билет-обходить эту авиакомпанию десятой дорогой, если вам не нужны ужасные проблемы и невероятные приключения... Кто не верит-может проверить...

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