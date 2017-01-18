Самолет «ВИМ-Авиа» вылетит в Москву после 11 часов ожидания

Фото: Avia-mir.ru

Самолет рейса НН 182, который утром вылетел из Благовещенска в Москву, но вернулся, готовится к вылету в 21 час – спустя 11 часов ожидания. Неисправность, из-за которой судно вернулось, уже устранена. На рейс зарегистрировались 75 человек, 32 пассажира вылета дожидаться не стали.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром 18 января в аэропорту Благовещенска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании «ВИМ-Авиа». Рейс сообщением Благовещенск – Москва вылетел в 10:00, но был вынужден вернуться в пункт отправления.

Пресс-служба авиакомпании «ВИМ-Авиа» уточнила, что через 15 минут после взлета экипаж зафиксировал сигнал о возможной технической неисправности воздушного судна. В соответствии с требованиями обеспечения безопасности полетов, экипаж принял решение о посадке.

Во время ожидания, которое длится более 10 часов, пассажирам были предоставлены питание и напитки.

Техническая неисправность уже устранена, воздушное судно готовится к вылету.

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#происшествия #транспорт

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