В тягаче, который врезался в поезд в Тындинском районе, ехали китайские рабочие

Фото: gazeta-bam.ru

Стали известны подробности столкновения тягача с грузовым поездом, которое случилось 8 января в Тындинском районе. Внутри вездехода находились граждане КНР, которые после того, как произошло ДТП убежали с места происшествия в лес. За рулем также находился китайский водитель.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 8 января в 23:19 в Тындинском районе на 45 километре автодороги Тында – Ларба водитель 1983 года рождения, управляя гусеничным тягачом (МТЛБ), выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом. В результате ДТП водитель тягача госпитализирован.

Газета «БАМ» сообщает, что удар пришёлся на вторую ось тепловоза «Витязь», который вез состав из 71 порожнего вагона по маршруту Тында – Юктали. Машинист применил экстренное торможение поезда. Бронетранспортёр отбросило в сторону на несколько метров. Остановив поезд, локомотивная бригада отправилась оказывать помощь пассажирам вездехода, однако находившиеся внутри граждане КНР с места ДТП убежали в лес.

Гусеничный вездеход принадлежит ООО «Золотой восток», основным видом деятельности этой компании является добыча руд и песков драгоценных металлов. Управлял вездеходом 34-летний гражданин Китая, который грубо нарушил правила дорожного движения – ехал с выключенными фарами на красный сигнал светофора.

Виновник ДТП пояснил, что не видел запрещающего сигнала и приближающегося поезда из-за того, что боковые стёкла в машине замёрзли. Работники золотодобывающего предприятия везли продукты на участок, в результате аварии на месте ДТП была разбросана провизия. Водитель тягача получил ушибы и сотрясение мозга, его коллеги не пострадали. У локомотива сильно повреждён топливный бак.

В ГИБДД сообщили, что в отношении лиц, ответственных за подготовку транспортного средства в рейс, применены штрафные санкции. Золотодобывающей компании также придётся возместить ущерб за повреждение тягового подвижного состава. В связи с происшествием в границах Тындинского региона Дальневосточной железной дороги усилены меры безопасности на железнодорожных переездах, а ГИБДД проводит профилактические мероприятия.

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