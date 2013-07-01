От амурских предпринимателей перейти на онлайн-кассы

Амурские предприниматели озабочены новыми предстоящими расходами. Им предстоит устанавливать в своих торговых точках онлайн-кассы, все данные с которых будут поступать в налоговую службу в режиме реального времени. Некоторые бизнесмены опасаются разорения и надеются, что затраты им компенсирует государство.

В магазине Галины Лахиной всего две кассы, но на их обновление, покупку компьютеров и подключение к ЕГАИС ушло около 700 тысяч рублей. Галина Андреевна еще не успела рассчитаться с долгами, как снова вышел закон: с 1 июля 2017 года коммерсанты обязаны установить онлайн-кассы. А это значит, снова придется потратиться на новое оборудование.

«Мы не успеваем за это рассчитаться, наработать! А сейчас снова менять, и как наши законы принимаются? О чем люди думают? Что они хотят? Чтобы все закрылись предприниматели?!», – восклицает Галина Лахина.

Онлайн-кассы будут передавать сведения о продаже товара налоговикам – в режиме реального времени. Вся информация из чека может прийти – по требованию – покупателю на сотовый телефон или электронную почту.

«Иногда случаются ситуации, когда кассовый чек утерян, либо его нет, то есть мы не можем подтвердить, что действительно такая покупка совершалась. А здесь у нас будет возможность иметь информацию о той покупке, которую совершали в электронном виде. Можем проверить легальность того продавца. Часто покупки бывают достаточно дорогостоящие. И, если случаются претензии и мы могли вообще проверить легальность этой вот сделки», – рассказала начальник отдела работы с налогоплательщиками областного управления ФНС Татьяна Приезжих.

Пока амурские предприниматели не спешат устанавливать новое оборудование, говорят в компаниях техобслуживания. Заявки начали подавать только сейчас.

«Много обращается людей, у которых блок ЭЛКЗ заканчивается – это электронная контрольная лента защищенная, и с 1 февраля по новым требованиям закона 54 "О применении контрольно-кассовой техники" нельзя менять блок ЭЛКЗ по старому порядку, нельзя ставить технику по старому на учет», – руководитель отдела компании технического обслуживания и автоматизации бизнеса Татьяна Канева.

Кассовую технику нужно снять с учета и модернизировать, либо купить новую. Ее использование обязательно с 1 июля 2017 года. Иначе – ждут штрафы.

Дискаунтеры с комплексной автоматизацией выбирают фискальные регистраторы, а магазинам с небольшим ассортиментом подойдет смарт-терминал на базе андроид. Здесь не требуется подключение к компьютеру и все данные забиваются в планшет.

За него попросят не меньше 26 тысяч рублей. Дешевле обойдется фискальный регистратор – от 17,5. Ниже стоимость кнопочного терминала, но они удобны лишь для небольших магазинчиков. Перечисленное оборудование нужно присоединить к каждой кассе, подключить к интернету. Расходы потребуются и на новое программное обеспечение, и ежегодное обслуживание. Оператору фискальных данных, который будет передавать информацию в налоговую, тоже придется платить.

«Если государство считает, что это необходимо, то мы полагаем, что государство должно взять на себя расходы, каким-то образом компенсировать, субсидировать затраты предпринимателей на внедрение этой новой техники. Мы обратились в законодательное собрание, к губернатору области, к руководству бизнес-объединения федерального уровня», – заявил председатель Амурского отделения «Опоры России» Борис Белобородов.

По этому поводу бизнес-сообщество провело круглый стол. Но на резолюцию пока никто не ответил. Предприниматели считают, что с принятием закона бонусы получат все, кроме них самих. Один из крупных клиентов техцентра, которым руководит Игорь Сидорик, поделился, что ему легче обанкротиться. В его организации 50 касс, и на их обновление потребуется три-четыре миллиона рублей. Само подключение к новой системе тоже оказалось проблематичным.

«Мы для того, чтобы подключить контрольно-кассовую технику, потратили четыре дня и перебрали почти всех операторов фискальных данных. И только с одним оператором получилось состыковать. Это ответ от одного из операторов фискальных данных», – рассказал предприниматель, председатель правления Ассоциации контрольно-кассовой техники по Амурской области Игорь Сидорик.

Экспертов волнует и дефицит контрольно-кассовой техники. Когда вся страна начнет ее активно закупать, дальневосточникам может не достаться. Сейчас в Амурской области официально зарегистрировано 23 онлайн-кассы. А потребуется свыше 13 тысяч. Новый закон не затронет лишь труднодоступные территории, где есть проблемы с интернетом.

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