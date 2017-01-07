В Благовещенске начали освящать воду

Многие благовещенцы готовятся окунуться в ледяную воду. Крещенские купания начнутся в полночь 18 января. А днем горожане торопились набрать святой воды в церквях и соборах. В главном соборе Амурской области было не протолкнуться.

В честь праздника великим чином воду освящают два раза – в день Крещения и в Крещенский сочельник. Поэтому некоторые люди приходят в храм заранее. Говорят, что святая вода именно после этого молебного чина Великого водоосвящения получает чудесные качества.

«Когда плохо себя чувствую, когда голова болит, ноги, я понемножку беру, пью», – поделилась благовещенка.

«От всех болезней помогает. Я умываюсь и натощак пью», – рассказал мужчина.

«Вода – это просто вещество, но это знак того, что Бог любит нас. У нас есть церковь, она настоящая, и вода настоящая, слава Богу», – сказал горожанин.

Воду, в целебную силу которой верят православные, пьют, а еще умываются и окропляют помещения. Набирать воду литрами в церкви не советуют. Капля освящает даже большую емкость, говорят в церкви. Хотя многие посетители храма пришли с пятилитровыми бутылями. Священнослужители повторяют – грехи даже святая вода не смоет.

«Надеяться только на физические свойства воды – это суеверие. Поэтому такому человеку Бог может намекнуть или прямо указать путь к тому таинству, которое он установил сам. Это таинство исповеди и причастия», – рассказал руководитель миссионерского отдела Благовещенской епархии Виктор Селивановский.

Церковные служители также рекомендуют не ссориться в очереди за водой. Набрать ее можно и на неделе после Крещения. Воды хватит всем.

Набрать воду в специальной иордани на берегу Зеи сегодня не получится. Она закрыта, откроют ее только 19 января в час дня, тогда же и освятят. Что касается купелей, они открыты. Именно поэтому сегодня вечером сюда заступают на дежурство спасатели. Они будут следить за купающимися и ночью, и завтра днем.

Священнослужители не настаивают на купании в проруби. Но многих амурчан это не останавливает. В Благовещенске официально подготовили три купели, куда не стоит приезжать в алкогольном опьянении и при плохом самочувствии.

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#религия

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