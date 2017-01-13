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18января
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Сегодня, 17:55 1

В благовещенском центре «Доброта» прошёл Крещенский сочельник для особых детей (фото)

Дети с ограниченными возможностями здоровья отметили Крещенский сочельник. В центре «Доброта» более 60 ребят увидели представление. Юные артисты из воскресной школы при Благовещенском кафедральном соборе разыграли библейскую историю о появлении на свет Иисуса Христа.

Священник Святослав Шевченко прочитал юным зрителям молитвы и окропил их святой водой. В конце мероприятия все ребята получили сладкие подарки.

«Детям-инвалидам очень тяжело выстоять службу. У нас много деток неходячих, колясочников, которые не могут выстоять, поэтому впервые мы решили приурочить к празднику такое мероприятие. Родители подхватили, очень радостно приняли инициативу», – поделилась организатор Наталья Маскаева.

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#праздники

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