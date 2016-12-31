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Общественники попросили Путина отдать здание горбольницы под реабилитационный центр

Общественники попросили Путина отдать здание горбольницы под реабилитационный центр

Амурские общественники попросили президента России сохранить здание городской клинической больницы, которое находится в Благовещенске в переулке Уралова. В нём они предлагают разместить реабилитационный центр для детей-инвалидов. Письмо с таким обращением амурчане отправили Владимиру Путину.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в областном правительстве сейчас обсуждают судьбу пустующих помещений горбольницы, расположенных на улице Краснофлотской и в переулке Уралова. Один из предлагаемых вариантов – снос некоторых зданий. Власти отдельно отметили, что самое старое из них, которое 117 лет назад было построено как больница Общины сестер милосердия Красного креста, сносить не будут.

Общественники в своем письме утверждают, что реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья в области необходим – таких учреждений в Приамурье нет. По их замыслу, в центре дети будут лечиться, учиться и работать. Инициаторы обращения надеются на материальную помощь федеральных и региональных властей.

«Здание само по себе большое, и оно находится в экологически чистом районе города – рядом с рекой Амур, и там много кабинетов. Деткам нужно открыть классы, учитывая особенности каждого ребенка. Нашим детям негде продолжать свою жизнь, потому что такой ребенок, окончив школу, находится наедине с самим собой и родителями», – пояснила заместитель председателя общественной областной организации детей-инвалидов «Источник» Татьяна Нехаева.

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#заксобрание #соцзащита #строительство

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • talkative

    talkative
    1 час назад

    Мне всегда было не понятно соседство больницы и городского парка, особенно когда там работала танцплощадка. Детям для реабилитации нужен чистый воздух и покой, а в центре города - ни того ни другого!

  • Александр Загонов

    Александр Загонов
    1 час назад

    Хорошая идейка, однако

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Бред.. в центре города вообще нелогично.. за городом, ещё бы понятно было

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Пусть здание сохранится! В противном случае, это будет очередной, элитный дом.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Сергей вокалист

    Пусть здание сохранится! В противном случае, это будет очередной, элитный дом.



    Так говорили же вроде что здание не будут сносить... Принимают решение что дальше с ним делать

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    talkative

    Детям для реабилитации нужен чистый воздух и покой, а в центре города - ни того ни другого!



    это почему там нет чистого воздуха? с одной стороны Амур, с другой парк, до ул. Ленина метров 200, да и по Ленина не такой уж и большой трафик. Заводов рядом нет, так что вполне там чистый воздух.

  • Иосиф Катц

    Иосиф Катц
    1 час назад

    дебилы, б. (С) Дебил Лавров. путин плевать хотел на их просьбу. Вот примерная судьба здания - снос, стройка, храм...

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Иосиф Катц

    дебилы, б. (С) Дебил Лавров. путин плевать хотел на их просьбу. Вот примерная судьба здания - снос, стройка, храм...



    неплохой вариант, только вряд ли - есть храм в 500 м по прямой.

  • Graf1977

    Graf1977
    44 минуты назад

    думаю поздно уже воздух сотрясать, инвестор и подрядчики уже скорее всего определены, осталось дело времени и закончится все реконструкцией старого здания которая будет заключаться в пристройке к нему многоэтажки с офисами или жилыми квартирами

  • Старший в классе

    Старший в классе
    41 минута назад

    Graf1977

    думаю поздно уже воздух сотрясать, инвестор и подрядчики уже скорее всего определены, осталось дело времени и закончится все реконструкцией старого здания которая будет заключаться в пристройке к нему многоэтажки с офисами или жилыми квартирами



    Очень много исторических зданий сохранилось благодаря реконструкции инвесторов... это определённо плюс

  • mikey007

    mikey007
    24 минуты назад

    То, что к Путину обратились это правильно! А то оглянуться не успеешь как местные власти уже елитное жилье на том месте забабахают. И кризис не помешает.

    *есть такая профессия Родиной торговать.

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