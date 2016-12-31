Общественники попросили Путина отдать здание горбольницы под реабилитационный центр

Амурские общественники попросили президента России сохранить здание городской клинической больницы, которое находится в Благовещенске в переулке Уралова. В нём они предлагают разместить реабилитационный центр для детей-инвалидов. Письмо с таким обращением амурчане отправили Владимиру Путину.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в областном правительстве сейчас обсуждают судьбу пустующих помещений горбольницы, расположенных на улице Краснофлотской и в переулке Уралова. Один из предлагаемых вариантов – снос некоторых зданий. Власти отдельно отметили, что самое старое из них, которое 117 лет назад было построено как больница Общины сестер милосердия Красного креста, сносить не будут.

Общественники в своем письме утверждают, что реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья в области необходим – таких учреждений в Приамурье нет. По их замыслу, в центре дети будут лечиться, учиться и работать. Инициаторы обращения надеются на материальную помощь федеральных и региональных властей.

«Здание само по себе большое, и оно находится в экологически чистом районе города – рядом с рекой Амур, и там много кабинетов. Деткам нужно открыть классы, учитывая особенности каждого ребенка. Нашим детям негде продолжать свою жизнь, потому что такой ребенок, окончив школу, находится наедине с самим собой и родителями», – пояснила заместитель председателя общественной областной организации детей-инвалидов «Источник» Татьяна Нехаева.

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