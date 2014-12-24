Джек Николсон больше не будет сниматься в кино

Фото: aif.ru

Всемирно известный голливудский актёр, трёхкратный обладатель премии «Оскар» (и девятикратный номинант) Джек Николсон завершил карьеру киноартиста. Об этом рассказал его друг, артист Питер Фонда, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на издание The Sun.

«Я думаю, он фактически ушел на пенсию», – заявил Фонда, добавив, что ему ничего не известно о причине такого решения актёра.

Последним выпущенным на экраны фильмом с участием Николсона на сегодняшний день является комедия «Как знать...». Картина, в которой также снялись Риз Уизерспун, Пол Радд и Оуэн Уилсон, вышла на экраны шесть лет назад – в декабре 2010 года.

79-летний Джек Николсон – американский актёр и режиссёр. Свои три «Оскара» он получил за роли в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки», «Язык нежности» и «Лучше не бывает». Кроме того, Николсон является обладателем 3 премий BAFTA и 7 «Золотых глобусов». За свою 60-летнюю карьеру он снялся в фильмах «Отступники», , «Волк», «Бэтмен», , «Китайский квартал», «Сияние», «Управление гневом», «Пока не сыграл в ящик», «Иствикские ведьмы», «Марс атакует!» и других.

Интересный факт: Николсон известен тем, что в отличие от актёров, отказывающихся от ролей в фильмах, которые по их мнению будут неуспешными, наоборот, всегда предпочитал отклонять роли в тех фильмах, которые, на его взгляд, могли быть слишком успешными. Судя по всему, творческое чутьё его ни разу подводило.

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