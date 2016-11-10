Благовещенский район стал демографическим лидером Приамурья

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Амурстат подвел общие итоги миграции с января по ноябрь 2016 года. За 10 месяцев миграционный приток в Благовещенский район составил 1 177 человек, тогда как отток из Благовещенска – 295 человек. Амур.инфо публикует ряд данных. В целом цифры по муниципальным образованиям не радужные.

Районы Приамурья

По подсчётам Амурстата, миграционный отток во всех районах Приамурья составил почти 1,5 тысячи человек. Прибыли 11 928, покинули районы 13 510 человек.

В Архаринский район прибыли 413 человек, а покинули его за 11 месяцев – 640. Миграционная убыль составила 227 человек.

Белогорский район встретил 624 человека, при этом с января по ноября из региона уехали 759 человек. Миграционная убыль –135.

В Благовещенский район прибыло больше всего – 2 068 человек. Убыло почти в два раза меньше – 891. Таким образом, это муниципальное образование можно назвать лидером региона по демографии.

В Бурейском районе за 11 месяцев стало меньше на 512 человек, так как прибыли 898, а убыли – 1 410 человек.

Миграционная убыль зафиксирована и в Завитинском районе. Там убыли 588 человек, прибыли 516.

Зейскому району похвастаться также нечем. Туда с января по ноябрь приехали 396 человек, уехали в два раза больше – 611. Цифра миграционной убыли в итоге – 215 человек.

В Ивановском районе также отток населения. Прибыли – 587, убыли – 815 человек.

В Константиновском районе почти за год отток – 31 человек (прибыли 398, убыли – 429).

В Магдагачинском районе отток составил 22: прибыли 658, убыли – 680 человек.

В сёлах Мазановского района миграционного прироста тоже нет. Отток равен 91: прибыли 403, покинули район 494 жителя.

В Михайловском районе за 11 месяцев зафиксировали 494 прибывших и 529 убывших (отток – 35).

В Октябрьском районе за счёт миграции стало меньше на 106 человек. С января по ноябрь 2016 года прибыли 669 человек, убыли – 775.

В Ромненский район прибыли 313 человек, уехал 391, миграционного притока также нет.

В Свободненском районе число прибывших – 399, выбывших – 625. Миграционный отток составил 226 человек.

Селемджинский район покинули 367 человек, прибыли 245. Отток – 122.

Миграционный отток в Серышевском районе составил всего 9 человек. Туда почти за год прибыли 1 137, убыли – 1 146.

В Сковородинский район приехали 582, уехал 761 человек. Отток составил 179 человек.

В Тамбовский район прибыло 562, убыло же 745, таким образом, отток составил 183 человека.

Тындинский район встретил 446 человек, проводил – 641 (разница – 195).

В Шимановском районе стало меньше на 93 человека. Прибыли, по данным Амурстата, 120, уехали – 213 жителей.

Городские округа

Всего города Амурской области за 11 месяцев 2016 года встретили 14 945 человек, проводили – 16 001. Отток равен 1 056 человекам.

Городской округ Благовещенск с января по ноябрь принял 8 211 человек. Проводил 8 506. Отток составил 295.

В Завитинске тоже наблюдался миграционный отток. Туда за 11 месяцев приехали 399 человек, уехали 406 (разница – 7).

В Белогорск прибыли 1 868 человек, убыли из города 2 102 человека. Отток равен 234.

В городской округ Свободный приехали 1 463, покинули город – 1 626. Отток составил 163.

В Зею приехали 588 человек, уехали из города 695 (разница – 107).

В Райчихинске стало меньше на 103 человека. Прибыли за 11 месяцев 648 человек, уехал 751.

В Тынду приехали 813 человек, уехали 1 087. Таким образом, отток – 274.

Шимановск новым местом жительства выбрали 532 человека, уехали оттуда 537, тем самым отток составил пять человек.

В целом миграционная убыль по городским и сельским поселениям – 2 638 человек. За 11 месяцев число прибывших – 26 873, убывших – 29 511.

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#жизнь

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