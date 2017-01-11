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Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: руководитель реабилитационного центра и завкафедрой литературы АмГУ

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: руководитель реабилитационного центра и завкафедрой литературы АмГУ

Утром 19 января в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывают руководитель реабилитационного центра «СВ–клиника», председатель общественной организации «Свободный выбор» Татьяна Корчагина и выпускник центра Роман Кузьмин. Ведущие Олег Никитин и Илья Кутырев поговорят с гостями о пятилетии центра для алко- и наркозависимых.

Днем в эфир выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны». Тема: «Бремя ненависти и кровавой борьбы: Гражданская война в сознании и произведениях русских писателей-дальневосточников. Арсений Несмелов».

Собеседницей Михаила Митрофанова станет заведующая кафедрой литературы и мировой художественной культуры АмГУ, профессор, доктор филологических наук Анна Забияко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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