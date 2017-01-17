В Амурской области уничтожили 5 килограммов польских яблок

17 января сотрудники управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области вместе с сотрудниками таможни и транспортной прокуратуры обнаружили партию запрещенной к ввозу санкционной продукции. Пять килограммов свежих яблок из Польши выявили в ходе контрольно-надзорных мероприятий.

Документы, подтверждающие происхождение подкарантинной продукции, отсутствовали, однако на упаковке была маркировка с указанием страны происхождения – Республика Польша.

В итоге яблоки специалисты изъяли и уничтожили, сообщает управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области.

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#происшествия

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