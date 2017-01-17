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В Амурской области уничтожили 5 килограммов польских яблок

В Амурской области уничтожили 5 килограммов польских яблок

17 января сотрудники управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области вместе с сотрудниками таможни и транспортной прокуратуры обнаружили партию запрещенной к ввозу санкционной продукции. Пять килограммов свежих яблок из Польши выявили в ходе контрольно-надзорных мероприятий.

Документы, подтверждающие происхождение подкарантинной продукции, отсутствовали, однако на упаковке была маркировка с указанием страны происхождения – Республика Польша.

В итоге яблоки специалисты изъяли и уничтожили, сообщает управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области.

Просмотров всего: 1315

#происшествия

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Комментарии
Показать все (39) Обсудить на форуме
  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    5(пять)!? Вы не попутали?

  • nastya291287

    nastya291287
    3 часа назад

    полюбому сожрали)))))))))

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Анекдот месяца: В Амурской области уничтожили 5 кг. яблок из Польши.

  • nerro

    nerro
    3 часа назад

    потрЕсающе!!

  • Мироненко

    Мироненко
    3 часа назад

    ведь могут же! враг не пройдет! это похлеще, чем гусей давить

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    я сегодня уничтожил грамм 150-200 китайских яблок и грамм 100 мандарин.

  • vadis

    vadis
    3 часа назад

    Работа идет... Зарплату не зря получают )))

  • Gangstarr

    Gangstarr
    3 часа назад

    ****** какой-то!

  • Цунай

    Цунай
    3 часа назад

    Мы не дооценивали таможенников.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    vadisРабота идет... Зарплату не зря получают )))


    там канцелярии на протоколы и человекочасов потратили не на один десяток тысяч!

  • виталя1979

    виталя1979
    3 часа назад

    мош 5 тонн

  • full

    full
    3 часа назад

    обнаружили партию запрещенной к ввозу санкционной продукции - впечатляет.

  • Мироненко

    Мироненко
    3 часа назад

    виталя1979

    мош 5 тонн



    5 тонн продать можно, а тут именно 5 КИЛО. дизтоплива потратили на бульдозер наверное стоимостью как 5 тонн яблок

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад



    на упаковке была маркировка с указанием страны происхождения - Республика Польша.



    А если на упаковке было бы написано - Республика Зимбабве?

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    виталя1979

    мош 5 тонн



    Не, точно 5 кг. везде пишут, маразм крепчает почище крещенских морозов.

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    3.4

    предупреждение

  • Евлеслав

    Евлеслав
    3 часа назад

    Комиссия Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области вместе с сотрудниками таможни и транспортной прокуратуры бляяястяще справилась с государственной задачей. Браво!

  • evgenii-456

    evgenii-456
    3 часа назад

    они их съели что-ли , или танком раздавили?

  • Галина Одинцова

    Галина Одинцова
    2 часа назад

    5 КГ!!!!

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    виталя1979

    мош 5 тонн



    Пять тонн любой дурак найдёт, а вот 5 кг,....это только большим умам дано!

    Со смехом

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    evgenii-456они их съели что-ли , или танком раздавили?


    Подорвали пятью тоннами тротила, весь мир в труху)))))

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Алигафриния со степенью деюильности страдают наши росдурнадзоры.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Ксаныч

    Алигафриния со степенью деюильности страдают наши росдурнадзоры.



    Так они лишь исполнители предписанного. "Страдающие" выше сидят.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    А что, все правильно. Ну как санкционные яблоки аж из Польши преодолели такое расстояние и в таком максимально не прибыльном обьеме?

    А еслиб пять тонн?

    Представте себе открывают двери рефрижератора, а там пусто.

    Не может быть порожняка Что-то тут не так. Правда яблоки несколько штук катаются по полу.Пригляделись, а яблоки-то контрафакт.

  • АК-47

    АК-47
    2 часа назад

    Великое дело,целых 5 кило,ппц!

  • full

    full
    1 час назад

    Меня терзают смутные сомнения цы... А может засветили только пять кг, а было поболе?

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Еще грамм 300 пармезана было...Но он в акт об уничтожении не вошел.

  • Арахис с перцем

    Арахис с перцем
    1 час назад

    Банду накрыли....

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    А в тоже время:

    В Забайкалье было уничтожено 62 килограмма санкционных яблок

    17 января (!)

    Сотрудники «Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области обнаружили в Забайкалье партию запрещенной к ввозу на территорию России продукции.

    62,7 килограмма свежих яблок, у которых не было документов, подтверждающих страну их происхождения, нашли в ходе контрольно - надзорных мероприятий ведомства.

    И, хотя выявить страну привоза по документации не получилось, о том, что это запрещенные к ввозу фрукты сотрудникам Россельхознадзора быстро стало известно. На упаковке яблок была указана страна, где эти фрукты выращивались. Ею оказалась Польша.

    ....

    Предполагаю что кто-то во время этой процедуры пытался убежать с 5 кг яблок и уже пересек границу между Забайкальем и Амуркой. Но его поймали и яблоки уничтожили.

    Совсем наш народ оголодал.

  • Мазания

    Мазания
    1 час назад

    Запретный плод всегда сладок !Видимо польские тем и ценны что под запретом)))

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    яблоки специалисты изъяли и уничтожили



  • Александр Загонов

    Александр Загонов
    1 час назад

    ну уничтожили так уничтожили. Скоро Трамп к власти придёт, снимут санкции и уничтожать не нужно будет

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Закон есть закон... А на Трампа надеяться рано, не показал он ещё себя

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Александр Загоновну уничтожили так уничтожили. Скоро Трамп к власти придёт, снимут санкции и уничтожать не нужно будет


    Причем тут Трамп. В своей стране самим порядок наводить надо,а не надеяться на чужого дядю. А про яблоки умора.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    59 минут назад

    Можно было порубить, и в кормушки насыпать

  • anschutka

    anschutka
    46 минут назад

    Приятного аппетита, товарищи

  • anschutka

    anschutka
    46 минут назад

    Граница на замке, страна может спать спокойно!

  • Unikum

    Unikum
    10 минут назад

    Проверяют только русских продавцов, а вот таджиков как будто и не существует. Хотя эти товары завозят они целыми фурами. И им, Сотрудникам «Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области, в открытую об этом говорили.

  • РозоваяРоза

    РозоваяРоза
    2 минуты назад

    А мероприятия сотрудники случайно не в почтовом отделении проводили? Обнаружили посылку с яблоками, дружно уничтожили...

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