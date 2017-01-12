Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:23 1

В Ивановском районе водитель грузовика, избегая столкновения, врезался в дерево

Во вторник, 17 января, в Ивановском районе в восьмом часу утра случилась авария. На первом километре автодороги Ивановка – Поздеевка 41-летний водитель Toyota Corolla при выезде с прилегающей территории создал помеху в движении автомобилю Mazda Titan. Водитель грузовика, избегая столкновения, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Рулевой Mazda Titan получил травмы, его увезли в больницу.

Еще одно ДТП случилось накануне в 18:15 в поселке Уруша Сковородинского района. 32-летний водитель, управляя мотоциклом «ИЖ-Планета 5», врезался в стоящий КамАЗ. В результате аварии мотоциклиста пришлось доставить в больницу, сообщает амурская Госавтоинспекция.

Просмотров всего: 542

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В тягаче, который врезался в поезд в Тындинском районе, ехали китайские рабочие
Происшествия 39

В Амурской области уничтожили 5 килограммов польских яблок
Происшествия 5

В селе Ромны в пожаре погибли люди
Происшествия

В Белогорске совершено разбойное нападение на офис кредитной организации