В Ивановском районе водитель грузовика, избегая столкновения, врезался в дерево

Во вторник, 17 января, в Ивановском районе в восьмом часу утра случилась авария. На первом километре автодороги Ивановка – Поздеевка 41-летний водитель Toyota Corolla при выезде с прилегающей территории создал помеху в движении автомобилю Mazda Titan. Водитель грузовика, избегая столкновения, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Рулевой Mazda Titan получил травмы, его увезли в больницу.

Еще одно ДТП случилось накануне в 18:15 в поселке Уруша Сковородинского района. 32-летний водитель, управляя мотоциклом «ИЖ-Планета 5», врезался в стоящий КамАЗ. В результате аварии мотоциклиста пришлось доставить в больницу, сообщает амурская Госавтоинспекция.

Просмотров всего: 542

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать