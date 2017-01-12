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В Ивановском районе водитель грузовика, избегая столкновения, врезался в дерево
Во вторник, 17 января, в Ивановском районе в восьмом часу утра случилась авария. На первом километре автодороги Ивановка – Поздеевка 41-летний водитель Toyota Corolla при выезде с прилегающей территории создал помеху в движении автомобилю Mazda Titan. Водитель грузовика, избегая столкновения, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево.
Рулевой Mazda Titan получил травмы, его увезли в больницу.
Еще одно ДТП случилось накануне в 18:15 в поселке Уруша Сковородинского района. 32-летний водитель, управляя мотоциклом «ИЖ-Планета 5», врезался в стоящий КамАЗ. В результате аварии мотоциклиста пришлось доставить в больницу, сообщает амурская Госавтоинспекция.
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