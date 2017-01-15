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Сегодня, 16:19 4

Административная комиссия Белогорска пятый год окупает штрафами свое содержание

Административная комиссия Белогорска пятый год окупает штрафами свое содержание
Фото: postroim-fundament.ru

В 2016 году административной комиссией Белогорска было наложено 275 штрафов на сумму 750 тысяч рублей. Взыскано за отчетный период более 600 тысяч рублей. Городская комиссия уже пятый год подряд отрабатывает расходы на свое содержание. В 2016 году из областного бюджета на ее работу было выделено 525 тысяч рублей.

Административная комиссия Белогорска подвела итоги работы за 2016 год. За отчетный период проведено 164 рейда, составлено 311 протоколов об административных правонарушениях, состоялось 47 заседаний.

Большая часть протоколов составлена за нарушение жителями города правил благоустройства, более трети протоколов – в отношении белогорцев, нарушающих тишину и спокойствие граждан в ночное время, остальные – за нарушение порядка регистрации сельскохозяйственных животных и законодательства области в сфере пчеловодства, а также торговлю в неустановленных местах, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    т.е. результат работы ноль, сколько взыскали, столько на себя и потратили

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Всех перевести на самоокупаемость, сколько взял - все твое.Белогорск в впереди России всей.Слава мэру.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Вы все будете очень удивлены, когда вникните в тему... на самом деле Белогорск - единственный город в Приамурье (да и по России таких немного) с такими показателями. Причём при жутко (в худшую сторону) изменившимся законодательстве по административным правонарушениям! Разве это плохо - на 20 процентов превысить расходы на содержание?

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