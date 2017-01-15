Административная комиссия Белогорска пятый год окупает штрафами свое содержание

Фото: postroim-fundament.ru

В 2016 году административной комиссией Белогорска было наложено 275 штрафов на сумму 750 тысяч рублей. Взыскано за отчетный период более 600 тысяч рублей. Городская комиссия уже пятый год подряд отрабатывает расходы на свое содержание. В 2016 году из областного бюджета на ее работу было выделено 525 тысяч рублей.

Административная комиссия Белогорска подвела итоги работы за 2016 год. За отчетный период проведено 164 рейда, составлено 311 протоколов об административных правонарушениях, состоялось 47 заседаний.

Большая часть протоколов составлена за нарушение жителями города правил благоустройства, более трети протоколов – в отношении белогорцев, нарушающих тишину и спокойствие граждан в ночное время, остальные – за нарушение порядка регистрации сельскохозяйственных животных и законодательства области в сфере пчеловодства, а также торговлю в неустановленных местах, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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