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18января
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Сегодня, 16:20 6

Амурская область получит субсидии из бюджета РФ на ряд программ

В российском правительстве прошло заседание трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Власти рассмотрели ряд вопросов по совершенствованию и повышению эффективности межбюджетных отношений. Проведено распределение межбюджетных трансферов из федерального бюджета субъектам.

Амурская область претендовала на софинансирование ряда мероприятий и программ из федерального бюджета. В части развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 000 жителей для Приамурья из федерального бюджета будут выделены средства.

Также Амурская область получит субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие агропромышленного комплекса, субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, сообщил член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа власти Амурской области Александр Суворов.

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#областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Выделение дополнительных средств это определённо плюс

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Старший в классе

    Выделение дополнительных средств это определённо плюс



    ща, погодите, придут местные иксперды и объяснят, что все субсидии украдут и распилят

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    42 минуты назад

    Суворов как всегда на высоте. Отрадно наблюдать, что хоть какие то наши представители в Москве работают, а не тумбочки выбивают себе по круче

  • mikey007

    mikey007
    34 минуты назад

    Чето ни одной новости в настоящим времени. Все то "выделЯТ, получИТ, привлекУТ"

    На милю тоже помнится все обещалкин обещал. Да так и ничего не вымутил. Пустозвон.

  • Хмык

    Хмык
    22 минуты назад

    ИгорьСер

    Суворов как всегда на высоте. Отрадно наблюдать, что хоть какие то наши представители в Москве работают, а не тумбочки выбивают себе по круче



    Смишно. В чем его работа? В том, что он услышал названия двух программ, которые, при всей их необходимости, особой роли в развитии области не играют?



    Для сведения Суворова, в Амурской области, как минимум, пара десятков федеральных программ. Называть не буду. Во первых лень вспоминать их точное название, а во вторых пусть Суворов сам хоть что-нибудь поищет.



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