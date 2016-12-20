Амурская область получит субсидии из бюджета РФ на ряд программ

В российском правительстве прошло заседание трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Власти рассмотрели ряд вопросов по совершенствованию и повышению эффективности межбюджетных отношений. Проведено распределение межбюджетных трансферов из федерального бюджета субъектам.

Амурская область претендовала на софинансирование ряда мероприятий и программ из федерального бюджета. В части развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержки творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 000 жителей для Приамурья из федерального бюджета будут выделены средства.

Также Амурская область получит субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие агропромышленного комплекса, субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, сообщил член Совета Федерации, представитель от исполнительного органа власти Амурской области Александр Суворов.

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