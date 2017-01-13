На Крещение в Амурской области похолодает: прогноз погоды на 19 января

Фото: art.mau.ru

На Крещение в Амурскую область традиционно придет мороз. Температура в ближайшие дни понизится. 19 января в Приамурье ночью понизится до минус 26-31 градуса, местами – до 36-41 градуса. Днем термометр покажет 15-20, местами – 25-30 градусов ниже нуля.

По области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в отдельных районах появится туман. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, местами – до 10 метров в секунду.

В Благовещенске на Крещение будет переменно облачно, без осадков. Северо-западный ветер разовьет скорость от 2 до 7 метров в секунду. Температура ночью ожидается на уровне 25-27 градусов, днем – 16-18 градусов мороза, сообщают синоптики амурского Гидрометцентра

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