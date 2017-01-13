Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:11 1

На Крещение в Амурской области похолодает: прогноз погоды на 19 января

На Крещение в Амурской области похолодает: прогноз погоды на 19 января
Фото: art.mau.ru

На Крещение в Амурскую область традиционно придет мороз. Температура в ближайшие дни понизится. 19 января в Приамурье ночью понизится до минус 26-31 градуса, местами – до 36-41 градуса. Днем термометр покажет 15-20, местами – 25-30 градусов ниже нуля.

По области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в отдельных районах появится туман. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, местами – до 10 метров в секунду.

В Благовещенске на Крещение будет переменно облачно, без осадков. Северо-западный ветер разовьет скорость от 2 до 7 метров в секунду. Температура ночью ожидается на уровне 25-27 градусов, днем – 16-18 градусов мороза, сообщают синоптики амурского Гидрометцентра

Просмотров всего: 465

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Тепло и безветренно: прогноз погоды в Амурской области на 18 января
Общество 1

Слабый ветер и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 17 января
Общество

Прогноз погоды в Амурской области на 16 января: без осадков
Общество 3

Ветер и местами снег: прогноз погоды в Амурской области на 14 января