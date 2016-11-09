Участница реалити-шоу подала на Трампа в суд за сексуальные домогательства

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Бывшая участница некогда популярного реалити-шоу Дональда Трампа «Кандидат», жительница США Саммер Зервос подала иск в суд против республиканца, обвинив его в сексуальных домогательствах. События, о которых идёт речь, происходили десять лет назад – в 2007 году, передаёт «Русская планета» со ссылкой на интернет-издание «Экономика сегодня».

Адвокат истицы Глории Оллред озвучила условия, на которых иск может быть отозван.

«Я хотела бы, чтобы избранный президент решил, насколько правильно он собирается поступить с Зервос. Если он просто откажется от своих заявлений и признает свой поступок по отношению к мисс Зервос, она откажется от иска», – сказала правозащитница.

Ранее избранный президент США назвал всех женщин, которые обвинили его в сексуальных домогательствах, лгуньями. Зервос же настаивает на том, чтобы Трамп взял эти слова назад, признав факт домогательств.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на прошедших 8 ноября 2016 года президентских выборах в США. Его соперницей в президентской гонке была экс-госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон, представлявшая партию демократов. Дональд Трамп вступит в должность в ближайшую пятницу, 20 января.

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