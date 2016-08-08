«Альфа-канал» снова выберет народных ведущих

В этом году «Альфа-канал» празднует 16-летие. Традиционно ко дню рождения телеканал проводит конкурс «Народный ведущий». Любой желающий может попробовать себя в качестве ведущего одной из программ «Альфа-канала» – «Сканера», «Альфа-новостей», «Погоды» и «Простых вопросов».

День рождения компании выпадает в этом году на воскресенье, поэтому народные ведущие выйдут в эфир на следующий день – в понедельник, 13 февраля.

Кастинг состоится 4 февраля в 10:00 по адресу: улица Шимановского, 27, 4 этаж. При себе необходимо иметь фото. После кастинга, 5 февраля, пройдут видеопробы, по итогам которых станет известно, кто выйдет в эфир в качестве народного ведущего.

После эфира сайт Амур.инфо запустит голосование. Тот из претендентов, кто наберет в нем наибольшее число голосов интернет-пользователей, и станет победителем конкурса.

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