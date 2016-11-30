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18января
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Сегодня, 15:35 4

В сорока отделениях Почты России на Дальнем Востоке появится электронная очередь

В сорока отделениях Почты России на Дальнем Востоке появится электронная очередь
Фото: russos.ru

К концу 2016 года Почта России установила 150 систем электронной очереди – 100 в Москве и 50 – в регионах. В 2017 году по всей России будет установлено ещё 1 350 терминалов для электронных очередей. Сколько из них появится в Приамурье, станет известно позже.

Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях стартовало в декабре прошлого года. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, столько же ещё планируется приобрести.

Для каждого отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений, сообщает пресс-служба амурского управления ФПС.

В первую очередь, электронными очередями оборудуют отделения с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трёх окон приема посетителей. Потребность сети Почты России в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программных комплексов.

«Проект только одобрили, на данный момент утверждено, что около 40 электронных очередей будет установлено на Дальнем Востоке в целом. Сколько и в каких населённых пунктах будет конкретно в Амурской области, пока неизвестно, это мы скажем позже», – прокомментировали в пресс-службе амурского отделения ведомства.

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#связь

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Комментарии
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  • ROP_35

    ROP_35
    4 часа назад

    Могу предположить что в Благовещенске появится!! ОЙ, а может в Екатеринославке, ой, а может в Ивановке, да неее, в Тыгде... Капец, 40 терминалов на ДВ... че смеяться)))

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    А без очереди не как? Вообще, почта России это нечто! Доставка долгая.Если посылка пришла в сортировочный города, извещение через неделю, не раньше придет. На почте говорят, что они не при делах, это все те, кто извещения пишет. Бардак, как и во всех сферах нашей жизни. И зарплаты на почте нищенские.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    В отделении на Шевченко 3 окна...Но всегда работает одно. На дверях объявление: В связи с нехваткой сотрудников работаем до 17.Теминал выглядеть тут будет издевкой.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Ура! Будем надеяться на лучшее

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