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В Белогорске совершено разбойное нападение на офис кредитной организации

В Белогорске совершено разбойное нападение на офис кредитной организации
Фото: crime-ua.com

Во вторник, 17 января, в Белогорске было совершено разбойное нападение на офис кредитной организации. Двое неизвестных ворвались в помещение и, угрожая расправой сотруднице, потребовали отдать им наличные. Девушка отдала нападавшим 50 тысяч рублей, после чего те скрылись с места преступления.

В пресс-службе областного управления МВД возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ. На место происшествия выехала следственная группа, опросила свидетелей.

Полиция обращается ко всем жителям Белогорска, которые могут обладать информацией по разбойному нападению, с просьбой сообщить ее по телефонам: 8(41641)2–07–53 или 02.

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#Белогорск #происшествия

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