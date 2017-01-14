Китайцы поздравили старейшую в мире панду с 37-летием

Фото: ria.ru

Старейшей в мире большой панде, проживающей в неволе в китайском исследовательском центре, исполнилось 37 лет. Если переводить этот возраст на человеческие годы, то окажется, что питомцу исполнилось более 100 лет. Об этом, ссылаясь на Центральное телевидение Китая, сообщает РИА Новости.

Панда по прозвищу Басы родилась в 1980 году в уезде Баосин в провинции Сычуань. Сегодня самка проживает на территории в исследовательском центре больших панд города Фучжоу провинции Фуцзянь.

В честь 37-й годовщины Басы сотрудники центра решили порадовать именинницу. Специально для неё был изготовлен большой праздничный торт, а многие поклонники виновницы торжества пришли с подарками.

Басы стала старейшей в мире пандой (из живущих в неволе) после того, как в октябре 2016 года в Гонконге в возрасте 38 лет была усыплена панда по кличке Цзяцзя.

Большая панда, бамбуковый медведь – млекопитающее, относимое к медведям, родиной которого является центральный Китай. Является исчезающим видом и находится под особой защитой государства в КНР. Кроме того, панда является символом этой страны и занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих медведей в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют «дипломатией панд».

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