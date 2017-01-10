Амурские дети обрели семьи в Италии, Таджикистане и на Кипре

Детская смертность в Приамурье снизилась. Количество умерших амурчан продолжает превышать число родившихся. Жители региона вступали в брак и разводились реже. Эти и другие данные за 2016 год озвучили в областном ЗАГСе. За прошлый год в органы ЗАГСа обратилось более 102 тысяч жителей Амурской области.

10381 человек зарегистрировали детей. В 2016 году в Приамурье малышей родилось почти на тысячу меньше, чем в 2015-м. Мальчиков родилось больше, чем девочек, примерно в полтора раза. Кстати, в 2017 году первым новорождённым Приамурья стал мальчик, всего с начала января в области на свет появились 22 ребёнка.

В 2016-м в Приамурье больше всего детей родилось в ноябре. Осчастливили родителей сто пар двойняшек и одна тройня. В основном малышей называют Александрами, Марками, Артёмами, Львами, Захарами, Матвеями, Алинами, Аннами, Ксениями, Софьями и Дарьями. Редко можно встретить такие имена, как Ренат, Гавриил, Мирон, Всеволод, Зарина, Аделина, Прасковья и Мия.

«В законном браке в 2016 году родилось 7 219 детей. Детей, рождённых вне брака – 3 162. 1 625 зарегистрировано малышей у одиноких матерей», – комментирует начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова.

Более ста амурских малышей, оставшихся без родителей, в прошлом году нашли семью. Троих усыновили семьи из Италии, Таджикистана, с Кипра.

Детская смертность в области снизилась на 2 %, чего нельзя сказать об общей смертности в регионе. Она продолжает превышать рождаемость. Вразрез с этой тенденцией идут лишь Благовещенск, Белогорск, Тында, Циолковский, посёлок Талакан.

В 2016-м в Приамурье скончались 11 025 амурчан, в 2015-м –­ на 216 человек меньше. Сократилось число вступающих в брак. Зарегистрировать отношения решили более 5,5 тысячи пар, в 2015 году – более шести тысяч.

92 амурчанина связали себя узами брака с иностранными гражданами, в основном с армянами, узбеками, украинцами и китайцами. Кстати, в регионе снизился возраст вступления в брак. У мужчин это 25-34 года, у женщин – 20-24 лет.

«Хочу сказать, что разводятся не те, кто поженились в этом году. Не надо сравнивать эти цифры. Разводятся 20 % в возрасте до пяти лет брака, 20 % – в возрасте 18-20 лет, ну и небольшой процент составляют очень возрастные пары», – комментирует начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова.

За прошедший год в области развелись 4 088 пар – на 40 больше, чем в 2015 году. Кстати, госпошлину за расторжение брака не увеличили, как обещали. Она по-прежнему составляет 650 рублей. Сейчас на федеральном уровне рассматривается другой законопроект. По нему разводить пары будут не через месяц, а через три. Власти считают, это может сохранить не одну семью и сократить число разводов. В прошлом году после месяца раздумий разводиться передумали 10 % пар.

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