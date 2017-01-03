У автовладельца машину угнал ее бывший хозяин

Фото: пресс-служба областного управления МВД

У жителя Благовещенска ночью угнали автомобиль, который был припаркован во дворе дома. Выяснилось, что его похитил бывший собственник этой машины. Причем сделал он это с помощью автопогрузчика. Однако свидетель преступления снял происходящее на видео.

Владелец обратился в полицию, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции нашли свидетелей, которые сняли момент похищения иномарки на видео. Изучив видеозапись, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался бывший владелец автомобиля.

На видеозаписи четко видно, что похищали машину при помощи автопогрузчика. После этого злоумышленник перегнал похищенное авто в заранее арендованный гараж. Ущерб составил 250 000 рублей.

Автомобиль возвращен законному владельцу, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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