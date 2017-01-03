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Сегодня, 14:35 8

У автовладельца машину угнал ее бывший хозяин

У автовладельца машину угнал ее бывший хозяин
Фото: пресс-служба областного управления МВД

У жителя Благовещенска ночью угнали автомобиль, который был припаркован во дворе дома. Выяснилось, что его похитил бывший собственник этой машины. Причем сделал он это с помощью автопогрузчика. Однако свидетель преступления снял происходящее на видео.

Владелец обратился в полицию, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции нашли свидетелей, которые сняли момент похищения иномарки на видео. Изучив видеозапись, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался бывший владелец автомобиля.

На видеозаписи четко видно, что похищали машину при помощи автопогрузчика. После этого злоумышленник перегнал похищенное авто в заранее арендованный гараж. Ущерб составил 250 000 рублей.

Автомобиль возвращен законному владельцу, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Просмотров всего: 2355

#криминал #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Борис82

    Борис82
    5 часов назад

    Дебил.

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    5 часов назад

    сказочный придурок)))

  • EvgenZ

    EvgenZ
    5 часов назад

    3.2

  • Татьяна90

    Татьяна90
    5 часов назад

    Афёра не удалась)

  • Котэ Катрин

    Котэ Катрин
    5 часов назад

    заранее арендован гараж, автопогрузчик...

    Честно, такое ощущение, что этот бывший владелец не получил деньги за продажу или ему пообещали рассрочку выплаты или ещё что-нибудь.

    А новый владелец, зная что он уже законный владелец, обратился с заявлением об угоне (слово угон тут не подходит конечно).

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    4 часа назад

    Котэ Катринзаранее арендован гараж, автопогрузчик...

    Честно, такое ощущение, что этот бывший владелец не получил деньги за продажу или ему пообещали рассрочку выплаты или ещё что-нибудь.

    А новый владелец, зная что он уже законный владелец, обратился с заявлением об угоне (слово угон тут не подходит конечно).


    ++++ Ясно-понятно что не от скуки он этим делом занялся. Значит,были веские причины.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    4 часа назад

    Что-то "Берегись автомобиля" с Деточкиным напомнило.

  • DMax

    DMax
    4 часа назад

    Где видео?

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