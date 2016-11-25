Из красноярского морга пропало тело 88-летней женщины (видео)

Фото: tvk6.ru

В Красноярске из морга таинственным образом исчезло тело пожилой женщины. Следователи выясняют обстоятельства инцидента. По одной из версий, труп могли похитить. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель главного следственного управления СКР по региону Ольга Шаманская.

Тело 88-летней женщины поступило в отдел экспертизы года на улице Партизана Железняка 6 декабря 2016 года. Там специалистам предстояло провести привычную судебно-медицинскую экспертизу. Исследование было проведено днём позже, после чего санитар перевёз тело в холодильную камеру на цокольном этаже.

Неделю спустя в регистратуру морга обратилась внучка умершей, однако тела на месте не оказалось.

По факту пропажи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к совершению преступления. В настоящее время ведётся допрос всех сотрудников морга с использованием детектора лжи. В качестве основных рассматриваются версии о случайном захоронении тела или об умышленном его похищении.

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