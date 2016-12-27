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18января
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Сегодня, 14:07 1

В Благовещенске найден пропавший подросток

Пропавшего 9 января в столице Приамурья Даниила Степанова нашли на территории железнодорожного вокзала. Об этом в полицию сообщили местные жители. Стражи порядка отвезли подростка в отдел полиции, где передали родителям.

Специалисты обследовали мальчика. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает амурское управление МВД России.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало Амур.инфо, с 14 января полицейские ищут Елену Овчинникову 2000 года рождения. Она ушла из дома в районе мясокомбината с аппаратом Илизарова на ноге. До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

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#дети #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    5 часов назад

    Нагулялся

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