Прокуратура выявила нарушения при строительстве снежного городка в Благовещенске

Амурская прокуратура выявила нарушение в организации строительства снежного городка в Благовещенске. Компания ООО «Камила» начала возводить снежные и ледяные фигуры еще до того, как был объявлен конкурс на выполнение работ. Потом именно «Камила» конкурс и выиграла. В этом работники прокуратуры усмотрели признаки недобросовестной конкуренции.

Прокурорская проверка проводилась по инициативе Амурского отделения Общероссийского народного фронта. Надзорные органы выявили нарушения законодательства о контрактной системе, допущенные «Городским сервисно-торговый комплексом» при проведении аукциона на строительство снежного городка.

Прокуратура установила, что возведением зимних объектов на центральной площади Благовещенска с 23 ноября занимались работники ООО «Камила». Вместе с тем только 7 декабря должен был определиться официальный победитель закупки. Официальный договор предприятия с МКП «ГСТК» на проведение этих работ был заключен лишь 13 декабря. Блогер Амур.инфо Валентин Орлов также сообщает, что на запрос цен от ГСТК была подана только одна заявка – и тоже от ООО «Камила». В итоге с этой фирмой и был заключен контракт на 7,6 миллиона рублей.

По заключению прокуратуры, ООО «Камила» нарушила нормы Правил благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска. Кроме того, в действиях ГСТК и ООО «Камила» были усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в недобросовестной конкуренции.

Материалы проверки были направлены для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в областное управление ФАС, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в Амурской области.

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