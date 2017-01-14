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Прокуратура выявила нарушения при строительстве снежного городка в Благовещенске

Прокуратура выявила нарушения при строительстве снежного городка в Благовещенске

Амурская прокуратура выявила нарушение в организации строительства снежного городка в Благовещенске. Компания ООО «Камила» начала возводить снежные и ледяные фигуры еще до того, как был объявлен конкурс на выполнение работ. Потом именно «Камила» конкурс и выиграла. В этом работники прокуратуры усмотрели признаки недобросовестной конкуренции.

Прокурорская проверка проводилась по инициативе Амурского отделения Общероссийского народного фронта. Надзорные органы выявили нарушения законодательства о контрактной системе, допущенные «Городским сервисно-торговый комплексом» при проведении аукциона на строительство снежного городка.

Прокуратура установила, что возведением зимних объектов на центральной площади Благовещенска с 23 ноября занимались работники ООО «Камила». Вместе с тем только 7 декабря должен был определиться официальный победитель закупки. Официальный договор предприятия с МКП «ГСТК» на проведение этих работ был заключен лишь 13 декабря. Блогер Амур.инфо Валентин Орлов также сообщает, что на запрос цен от ГСТК была подана только одна заявка – и тоже от ООО «Камила». В итоге с этой фирмой и был заключен контракт на 7,6 миллиона рублей.

По заключению прокуратуры, ООО «Камила» нарушила нормы Правил благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска. Кроме того, в действиях ГСТК и ООО «Камила» были усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства, выразившиеся в недобросовестной конкуренции.

Материалы проверки были направлены для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в областное управление ФАС, сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ в Амурской области.

Просмотров всего: 2180

#городская власть #ЖКХ #происшествия

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Graf1977

    Graf1977
    5 часов назад

    откаты еще ни кто не отменял

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Строительство снежного городка это пародия на строительство космодрома...

  • Izya

    Izya
    5 часов назад

    Более убого городка еще не было. Все хужее и хужее становится

  • СаняCh

    СаняCh
    5 часов назад

    А смымсл если других заявлений не было....

  • Noir

    Noir
    4 часа назад

    СаняChА смымсл если других заявлений не было....


    А зачем заявления подавать если стройку уже ведут? И обычно за пару месяцев не официально известны победители большинства торгов.

  • СаняCh

    СаняCh
    4 часа назад

    Noir

    СаняCh

    А смымсл если других заявлений не было....



    А зачем заявления подавать если стройку уже ведут? И обычно за пару месяцев не официально известны победители большинства торгов.



    Сбор заявлений начинается за 4 недели до контракта. Даже если эта компания начала строительство раньше на неделю, другие почему то не шевелились вовсе. Ну и прокуратура есть, были бы возмущенные- заявили

  • bocce

    bocce
    4 часа назад

    Неужели на площади, напротив администрации можно все что хочешь строить и без разрешения...

  • ValeriaMarley

    ValeriaMarley
    4 часа назад

    Izya

    Более убого городка еще не было. Все хужее и хужее становится



    Вы еще в Хабаровске не видели...Вот уж где градоначальники не занимаются городом!

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Izya

    Более убого городка еще не было. Все хужее и хужее становится



    а что конкретно стало хуже? По-моему на 99% повторяет прошлогоднюю площадку, горки есть, много и разные, каток есть, ограждение есть.

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    Предлагаю на будущий НГ установить на пл. Ленина хоккейную коробку для проведения матча "Содружества"!

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    alex 3

    Предлагаю на будущий НГ установить на пл. Ленина хоккейную коробку для проведения матча "Содружества"!



    Уже стоит

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    3 часа назад

    ValeriaMarley

    Izya

    Более убого городка еще не было. Все хужее и хужее становится



    Вы еще в Хабаровске не видели...Вот уж где градоначальники не занимаются городом!



    Вы работает в администрации Хабаровска? Или всё-таки в Благе живёте? И по каким критериям сравниваете снежные городки?

  • Конрад

    Конрад
    3 часа назад

    Туда ещё кто-то ходит?

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Конрад

    Туда ещё кто-то ходит?



    сходите и посмотрите, толпы счастливых розовощеких детей и родителей, бабушек/дедушек.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    2 часа назад

    Пока бы все провели дурацкие процедуры в соответствии с законов 44ФЗ надворе бы было девятое мая.День Победы.

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