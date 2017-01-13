К Крещению в Амурской области подготовили 17 официально разрешенных купелей

В ночь с 18 на 19 января многие жители Приамурья окунутся в иордани. В этом году на территории Амурской области для крещенских купаний планируется использовать 17 купелей. В Благовещенске их будет три.

«В местах расположения официально разрешенных купелей будет организовано дежурство спасателей, инспекторов ГИМС, врачей и полицейских, представителей администраций для оказания, в случае необходимости, экстренной помощи пострадавшим. Таких мест в области 17. В большинстве из них крещенские купания будут проводиться днем 19 января, а в Благовещенске на реке Зее дежурство специалистов начнется уже сегодня с 18 часов и продолжится до 20 часов 19 января», – рассказал главный государственный инспектор ГИМС Иван Воробьев.

В Благовещенске официальные купели оборудовали в трех районах: Амурская, 1, Калинина, 1, переулок Св. Иннокентия, 1. Также официальные купели есть на базе отдыха «Мухинка» на озере Гальянье; в поселке Февральск на реке Бысса; в Пояркове в районе пляжа; в Прогрессе на Кивдинском водохранилище; в поселке Бурея; в Райчихинске на озере Ремзаводское; в Талакане на источнике Святого Ильи; в городе Зее в районе причала «Угольный»; в селе Юктали на реке Олекме; в Тынде на реке Тынде; в Сковородине; в Свободном в районе спасательной станции на реке Зее; в селе Константиновка на реке Амур и в селе Тамбовка на озере Лесное.

Все места купаний освидетельствованы государственными инспекторами ГИМС МЧС России по Амурской области. При проверке основное внимание уделялось соответствующему оборудованию купелей. Обязательно наличие ограждений и поручней. Если поручни сделаны из металла, то они должны быть обтянуты резиной или любым нескользящим материалом. Также обязательно наличие трапа с деревянным настилом для спускающихся в купель граждан.

Безопасность крещенских купаний будут обеспечивать спасатели, инспекторы ГИМС, врачи и полицейские, представители администраций – всего 115 человек и 49 единиц техники, в том числе от МЧС России – 23 человека и 8 единиц техники.

В прошлые годы во время крещенского купания на водоемах Амурской области случаев провала людей под лёд и гибели людей зарегистрировано не было. Чтобы избежать вреда здоровью, специалисты напоминают, что при совершении обряда нужно окунаться только в оборудованных местах; перед купанием лучше проконсультироваться с врачом и пройти обследование; запрещено употреблять алкоголь перед купанием; следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд.

Чтобы во время проведения массовых купаний не возникло несчастных случаев, сотрудники МЧС просят выполнять требования безопасности: заходить в купель можно только по одному, не мешая входу и выходу из иордани купающимся; не разрешается нырять в воду непосредственно со льда; запрещено выходить на лед самовольно большими группами; нельзя подъезжать к проруби на личном транспорте; нельзя оставлять без присмотра детей; при возникновении предпосылок к несчастным случаям стоит тут же сообщить об этом представителям администрации, службы охраны общественного порядка, спасателям или врачам, которые будут дежурить в месте проведения праздничных мероприятий; если обнаружены подозрительные предметы (бесхозные сумки, чемоданы, пакеты и так далее), необходимо, не трогая их, сообщить о находке полицейским или сотрудникам МЧС.

Просмотров всего: 764

#религия #Дальний Восток #МЧС

распечатать