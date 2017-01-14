Учёные: диабет отнимает у людей девять лет жизни

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Диабет может отнимать у больных людей около девяти лет жизни, если сравнивать их по с людьми того же достатка и образования. К такому выводу пришли работники Оксфордского университета, наблюдая за диабетиками, проживающими в Китае. Результатами своих исследований учёные поделились на страницах журнала JAMA, передаёт РИА Новости.

«Число людей с диабетом стремительно растёт среди молодых и взрослых китайцев, и ожидается, что число смертей, связанных с диабетом, будет продолжать расти, если правительство не поменяет стратегии по предотвращению развития диабета и борьбы с его последствиями», – отмечает сотрудник Оксфорда Чэнь Чжэнмин.

В отличие от большинства развитых стран, численность людей, страдающих от диабета, в Китае в последние годы растёт буквально на глазах. По оценкам ученых, число жителей КНР, страдающих от этого недуга, выросло в четыре раза за последние несколько десятилетий и достигло 100 миллионов человек.

Учёные проанализировали жизни и истории болезни более полумиллиона взрослых китайцев в возрасте от 30 до 79 лет, живущих в пяти крупных городах и в пяти провинциях этой страны. Все эти люди участвовали в одном из проектов по долгосрочному мониторингу за состоянием здоровья, который был запущен правительством Китая в 2004 году и длился около десяти лет.

Среди них изначально было около 6 % диабетиков, большинство из них жили в крупных городах с хорошей системой здравоохранения и высоким уровнем жизни. По итогам наблюдений выяснилось, что диабетики примерно в два раза чаще умирали, чем их здоровые сверстники, и большая часть смертей приходилась на сельские районы, где гораздо хуже доступ к услугам врачей, чем в городах.

Как отметил Чжэнмин, диабет повышал шансы развития ишемии, инсульта, болезней почек, печени, инфекций и некоторых разновидностей рака. Риск смерти от осложнений был заметно выше, чем во всех развитых странах, и в среднем жители Китая теряют около 8 лет жизни в городах и 10 лет в провинции из-за развития диабета.

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#здоровье #Китай #наука

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