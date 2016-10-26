Военные: солдат в Приамурье мог свести счёты с жизнью после смерти отца

В пресс-службе Восточного военного округа ИА «Амур.инфо» прокомментировали информацию о гибели солдата-срочника в одной из воинских частей Белогорского гарнизона. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительным данным, военнослужащий покончил жизнь самоубийством на фоне сложной моральной и материальной обстановки, возникшей в его семье после смерти родного отца.

По факту гибели военнослужащего командованием общевойсковой армии ВВО совместно с правоохранительными органами проводится проверка.

ЧП случилось в ночь с 15 на 16 января в воинской части № 53790, сообщает газета «Столица С». По данным СМИ, в настоящее время тело 18-летнего призывника везут на родину – в Краснослободский район Республики Мордовия. Следствие считает, что Евгений Вельмакин покончил с собой. По предварительной информации, молодого человека, проходившего службу в роте связи, нашли повешенным на территории четвёртого филиала военного городка. «Ночью дежурный по первому военному городку вышел проверить территорию и увидел его примерно в половине первого ночи», – сообщил один из военных.

Родственники не верят, что парень мог свести счёты с жизнью и считают, что в воинской части его избивали. Сестра погибшего Екатерина рассказала порталу «Про Город 13», что погибший 18-летний парень не мог покончить жизнь самоубийством: «Он был жизнерадостным человеком. Какого-либо серьёзного увлечения не было у него. Он до армии всё время жил в деревне и любил кататься на мотоцикле. У него есть девушка. Про самоубийц говорил, что они слабые и глупые люди».

«Он и двух месяцев не отслужил. Всегда говорил, что у него всё хорошо. Но мы думаем, он не договаривал всей правды. В армии его били. Однажды он даже признался, что лежит в больнице с температурой. Но мы чувствовали, что он ничем не болен. 15 января позвонили нашей маме и сказали, что он сбежал и третий день его не могут найти. Потом позвонили его девушке и сказали, что он повесился. А в третий раз я сама уже позвонила в часть. Мне объяснили, что произошло все около 10 утра после завтрака», – рассказала Екатерина.

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