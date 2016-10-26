Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:14 18

Военные: солдат в Приамурье мог свести счёты с жизнью после смерти отца

В пресс-службе Восточного военного округа ИА «Амур.инфо» прокомментировали информацию о гибели солдата-срочника в одной из воинских частей Белогорского гарнизона. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительным данным, военнослужащий покончил жизнь самоубийством на фоне сложной моральной и материальной обстановки, возникшей в его семье после смерти родного отца.

По факту гибели военнослужащего командованием общевойсковой армии ВВО совместно с правоохранительными органами проводится проверка.

ЧП случилось в ночь с 15 на 16 января в воинской части № 53790, сообщает газета «Столица С». По данным СМИ, в настоящее время тело 18-летнего призывника везут на родину – в Краснослободский район Республики Мордовия. Следствие считает, что Евгений Вельмакин покончил с собой. По предварительной информации, молодого человека, проходившего службу в роте связи, нашли повешенным на территории четвёртого филиала военного городка. «Ночью дежурный по первому военному городку вышел проверить территорию и увидел его примерно в половине первого ночи», – сообщил один из военных.

Родственники не верят, что парень мог свести счёты с жизнью и считают, что в воинской части его избивали. Сестра погибшего Екатерина рассказала порталу «Про Город 13», что погибший 18-летний парень не мог покончить жизнь самоубийством: «Он был жизнерадостным человеком. Какого-либо серьёзного увлечения не было у него. Он до армии всё время жил в деревне и любил кататься на мотоцикле. У него есть девушка. Про самоубийц говорил, что они слабые и глупые люди».

«Он и двух месяцев не отслужил. Всегда говорил, что у него всё хорошо. Но мы думаем, он не договаривал всей правды. В армии его били. Однажды он даже признался, что лежит в больнице с температурой. Но мы чувствовали, что он ничем не болен. 15 января позвонили нашей маме и сказали, что он сбежал и третий день его не могут найти. Потом позвонили его девушке и сказали, что он повесился. А в третий раз я сама уже позвонила в часть. Мне объяснили, что произошло все около 10 утра после завтрака», – рассказала Екатерина.

Просмотров всего: 1650

#военные #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • В96

    В96
    6 часов назад

    Очень жаль парня! Молодой совсем!

  • Пресс Пескова на коньках.

    Пресс Пескова на коньках.
    5 часов назад

    Получается не офицеры виновны, а то мамаши все вооруженные силу уволили. Эмоциональные у нас женщины.

  • Татьяна90

    Татьяна90
    5 часов назад

    Земля пухом парнишке....Капец! я не могу понять парень повесился или застрелился?В какой статье правда?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    5 часов назад

    Родственники парня четко сказали, что сам он не свел бы счеты с жизнью. Ясно-понятно что избивали раз он сбежал оттуда. Был бы порядок, ктоб сбежал. Короче, довели до самоубийства. Твари!

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    ольга лебедеваРодственники парня четко сказали, что сам он не свел бы счеты с жизнью. Ясно-понятно что избивали раз он сбежал оттуда.


    Родственники всегда всё знают.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    4 часа назад

    oenesterov
    ольга лебедеваРодственники парня четко сказали, что сам он не свел бы счеты с жизнью. Ясно-понятно что избивали раз он сбежал оттуда.


    Родственники всегда всё знают.


    Да. Представьте себе. Как бы этого парня не изнасиловали там,раз он повесился.

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    ольга лебедева
    oenesterov
    ольга лебедеваРодственники парня четко сказали, что сам он не свел бы счеты с жизнью. Ясно-понятно что избивали раз он сбежал оттуда.


    Родственники всегда всё знают.


    Да. Представьте себе. Как бы этого парня не изнасиловали там,раз он повесился.


    Следствие разберется. Вы - нет.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    4 часа назад

    удален

  • АК-47

    АК-47
    4 часа назад

    ольга лебедева

    oenesterov

    ольга лебедеваРодственники парня четко сказали, что сам он не свел бы счеты с жизнью. Ясно-понятно что избивали раз он сбежал оттуда.


    Родственники всегда всё знают.


    Да. Представьте себе. Как бы этого парня не изнасиловали там,раз он повесился.


    Не несите бредятину дамочка!Еще напишите,что по личному приказу самого...

    И избили,и изнасиловали

    есть компетентные органы,которые без вас (вестник ОБС) разберется,лишь бы свой ушат помоев опрокинуть!

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    4 часа назад

    АК-47
    ольга лебедева

    oenesterov

    ольга лебедеваРодственники парня четко сказали, что сам он не свел бы счеты с жизнью. Ясно-понятно что избивали раз он сбежал оттуда.


    Родственники всегда всё знают.


    Да. Представьте себе. Как бы этого парня не изнасиловали там,раз он повесился.


    Не несите бредятину дамочка!Еще напишите,что по личному приказу самого...

    И избили,и изнасиловали

    есть компетентные органы,которые без вас (вестник ОБС) разберется,лишь бы свой ушат помоев опрокинуть!


    Это реалии,а вот вы явно бредите в розовых тонах.

  • Лена1967

    Лена1967
    4 часа назад

    Какие реалии , вы что в армии насилуете бойцов ?

  • АК-47

    АК-47
    4 часа назад

    ольга лебедева

    АК-47

    ольга лебедева

    oenesterov

    ольга лебедеваРодственники парня четко сказали, что сам он не свел бы счеты с жизнью. Ясно-понятно что избивали раз он сбежал оттуда.


    Родственники всегда всё знают.


    Да. Представьте себе. Как бы этого парня не изнасиловали там,раз он повесился.


    Не несите бредятину дамочка!Еще напишите,что по личному приказу самого...

    И избили,и изнасиловали

    есть компетентные органы,которые без вас (вестник ОБС) разберется,лишь бы свой ушат помоев опрокинуть!



    Это реалии,а вот вы явно бредите в розовых тонах.


    Реалии ЧЕГО?

    У меня 12 КАЛЕНДАРЕЙ,но такую ЧУШЬ слышал только от поклонников бесноватой новодворской

    Это ваши влажные мячты!

  • АК-47

    АК-47
    4 часа назад

    Давай еще ваше любимое

    вывсеврете!

    Вы хотя бы представление имеете,о чем говорите или так,ушат помоев вылить?Армию видели только в укрорепортажах о России и канале дождь и читали немного об этом на эхе?

    Внимательно следите за развитием событий,за результатами следствия,потом вспомните свои опусы,впрочем,кому это я?

    Шли бы мужу борщ варить,может в этом понимаете

  • SEM28

    SEM28
    3 часа назад

    служил в этой части 2000/ 2001 за этот период 2 двухсотых и 3 побега было...

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    SEM28

    служил в этой части 2000/ 2001 за этот период 2 двухсотых и 3 побега было...



    пока в хабаровском политене учился у нас тоже 1-2 трупа в год было, и побеги были... А сколько алкоголизм заработали - со счету можно сбиться...

  • Gorchitsa

    Gorchitsa
    2 часа назад

    oenesterov

    ольга лебедева

    oenesterov

    ольга лебедеваРодственники парня четко сказали, что сам он не свел бы счеты с жизнью. Ясно-понятно что избивали раз он сбежал оттуда.


    Родственники всегда всё знают.


    Да. Представьте себе. Как бы этого парня не изнасиловали там,раз он повесился.


    Следствие разберется. Вы - нет.


    Блажен тот, кто верует в следствие ВП.

    В этой части уже второй суицид за 3 месяца. Командованию стОит задуматься о профпригодности офицеров.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Gorchitsa
    oenesterov

    ольга лебедева

    oenesterov

    ольга лебедеваРодственники парня четко сказали, что сам он не свел бы счеты с жизнью. Ясно-понятно что избивали раз он сбежал оттуда.


    Родственники всегда всё знают.


    Да. Представьте себе. Как бы этого парня не изнасиловали там,раз он повесился.


    Следствие разберется. Вы - нет.


    Блажен тот, кто верует в следствие ВП.

    В этой части уже второй суицид за 3 месяца. Командованию стОит задуматься о профпригодности офицеров.


    Вот и я о том же. А господин нестеров до сих пор 2 на 2 умножить не может.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    ольга лебедева

    Gorchitsa

    oenesterov

    ольга лебедева

    oenesterov

    ольга лебедеваРодственники парня четко сказали, что сам он не свел бы счеты с жизнью. Ясно-понятно что избивали раз он сбежал оттуда.


    Родственники всегда всё знают.


    Да. Представьте себе. Как бы этого парня не изнасиловали там,раз он повесился.


    Следствие разберется. Вы - нет.


    Блажен тот, кто верует в следствие ВП.

    В этой части уже второй суицид за 3 месяца. Командованию стОит задуматься о профпригодности офицеров.



    Вот и я о том же. А господин нестеров до сих пор 2 на 2 умножить не может.


    ну да, охфицеры виноваты... родители и общество 18 лет воспитывали мужичка, а офицер за год должен его не только стрелять и окопы рыть научить, но как с собственной психикой справляться.

Показать все (18) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В тягаче, который врезался в поезд в Тындинском районе, ехали китайские рабочие
Происшествия 39

В Амурской области уничтожили 5 килограммов польских яблок
Происшествия 1

В Ивановском районе водитель грузовика, избегая столкновения, врезался в дерево

сегодня , 16:23
Происшествия 5

В селе Ромны в пожаре погибли люди