Амурчанин вёз из Хэйхэ метамфетамин, спрятав его в перчатки
На Благовещенской таможне у жителя Амурской области, прибывшего из Китая в Россию, обнаружили наркотик. Кристаллическое вещество белого цвета он спрятал в перчатках.
Согласно заключению эксперта управления МВД России по Амурской области, вещество оказалось синтетическим наркотиком – метамфетамином (первитином). Его масса составила 0,97 грамма, что является значительным размером. Наркотик известен в кругу наркопотребителей под названием «лёд».
Благовещенской таможней в отношении амурчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наркотических средств в значительном размере».
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Проводятся следственные действия.
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