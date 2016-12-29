Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость
Сегодня, 12:17 1

Амурчанин вёз из Хэйхэ метамфетамин, спрятав его в перчатки

Амурчанин вёз из Хэйхэ метамфетамин, спрятав его в перчатки
Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

На Благовещенской таможне у жителя Амурской области, прибывшего из Китая в Россию, обнаружили наркотик. Кристаллическое вещество белого цвета он спрятал в перчатках.

Согласно заключению эксперта управления МВД России по Амурской области, вещество оказалось синтетическим наркотиком – метамфетамином (первитином). Его масса составила 0,97 грамма, что является значительным размером. Наркотик известен в кругу наркопотребителей под названием «лёд».

Благовещенской таможней в отношении амурчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наркотических средств в значительном размере».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Проводятся следственные действия.

Просмотров всего: 276

#закон #таможня

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Gangstarr

    Gangstarr
    13 минут назад

    Китайцы слили? Вот и зачем себе так жизнь портить?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 6

Жителя Шимановска будут судить за нацистскую надпись в «Сказочном городке»

вчера, 19:40
Общество 3

Амурские полицейские расскажут пенсионерам, как уберечься от мошенников

вчера, 17:53
Общество 73

Графа ОДН исчезнет из квитанций за коммунальные услуги
Общество 20

В центре Благовещенска нашли торговую точку с запрещённым лосьоном