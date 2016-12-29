Амурчанин вёз из Хэйхэ метамфетамин, спрятав его в перчатки

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

На Благовещенской таможне у жителя Амурской области, прибывшего из Китая в Россию, обнаружили наркотик. Кристаллическое вещество белого цвета он спрятал в перчатках.

Согласно заключению эксперта управления МВД России по Амурской области, вещество оказалось синтетическим наркотиком – метамфетамином (первитином). Его масса составила 0,97 грамма, что является значительным размером. Наркотик известен в кругу наркопотребителей под названием «лёд».

Благовещенской таможней в отношении амурчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления «Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза наркотических средств в значительном размере».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф до одного миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Проводятся следственные действия.

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