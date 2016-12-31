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Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке займется привлечением людей в Свободный

Правительство Амурской области, администрация Свободного и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке заключили трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве в сфере демографического развития. Его цель – привлечение населения в Свободный, а также обеспечение трудовыми ресурсами ТОР «Свободненская», реализация новых инвестиционных проектов в Свободном и создание благоприятной социальной среды в городе.

«Амурская область становится другой – она переходит от своей традиционной сельскохозяйственной специализации к индустриальной. Такое изменение стало возможным благодаря масштабным проектам, которые реализуются у нас. Прежде всего, речь идет о заводе "Газпрома" по переработке газа, проектах "Сила Сибири" и космодроме Восточный, создании и развитии территорий опережающего развития и других проектах. Сейчас в области живет более 800 тысяч человек, этого, безусловно, недостаточно для реализации таких масштабных задач. Нам требуется привлекать людей не только вахтовым методом, но и новых жителей, которые будут работать на новых проектах. При этом программы по демографическому развитию, которые были разработаны ранее, уже морально устарели. Мы попросили Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке поучаствовать в их переработке вместе с нами», – прокомментировал губернатор Амурской области Александр Козлов.

Город Свободный с населением 55 тысяч человек был выбран в качестве пилотного проекта для разработки муниципального стандарта демографического развития в связи со сложной демографической ситуацией – отток населения составляет 1,5 % ежегодно, а также задачами по привлечению квалифицированных кадров и созданию благоприятных условий для жизни. Уже сейчас там ведется строительство завода газоперерабатки, где будет создано большое число новых рабочих мест.

«Соглашение подразумевает совместную работу по формированию плана демографического развития Амурской области, частью которой станет разработка демографического муниципального стандарта для Свободного. На наш взгляд, уже сегодня необходимо выстраивать взаимодействие органов власти и экспертного сообщества. Стандарт будет разработан до конца апреля и будет внедрен. Он станет пилотным, который мы планируем тиражировать во всех городах Дальнего Востока», – сказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков.

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#областная власть #Свободный

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Комментарии
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    36 минут назад

    Там сперва создайте нормальную жизнь для оставшихся,а потом привлекайте.Проезд на желтых развалинах стал 23 р.а маршрут практически у всех одинаковый из одного конца в другой за 10 минут этот городишко можно пролететь.А после 19.00 и желтых корыт нет на дорогах.Вода как была техническая так и льется такая же,не смотря на станцию обезжелезивания...А тут еще у блесик зуд нестерпимый в одном месте,по поводу объединения поликлиники и успешно разваленного ею же стационара с кредиторкой под 100 лямов.Короче жизнь там бьет ключом,то папаши своих дочек имеют,то убийства,то сгорание всей семьей...Туда только в ссылку отправлять!

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