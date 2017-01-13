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В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два пассажирских самолёта

В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два пассажирских самолёта
Фото: twitter.com

Два пассажирских самолёта столкнулись днём во вторник, 17 января, в нью-йоркском аэропорту LaGuardia. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на американский телеканал Fox. К счастью, столкновение произошло не в воздухе, а на земле.

Лайнер авиакомпании American Airlines находился у своих ангарных ворот, когда в его крыло ударило буксируемое воздушное судно авиакомпании American Eagle.

В это время на борту одного самолёта находились 97 пассажиров, на борту другого – 56. Подчёркивается, что в результате инцидента никто не пострадал.

В администрации LaGuardia сообщили, что все пассажиры позднее были пересажены на другие рейсы. В связи с ЧП несколько вылетов из аэропорта были задержаны.

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#происшествия #США #транспорт

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