Ещё один автомобиль провалился под лёд во Владивостоке (видео)

Фото: deita.ru

Очередное ЧП в Приморье: во Владивостоке ещё один автомобиль ушёл под лёд. Это случилось утром в среду, 18 января. Подобные случаи происходят всё чаще и чаще, становясь пугающей тенденцией, передаёт ИА «Дейта».

Сегодня утром в 10:00 микроавтобус марки Toyota Hiace провалился под воду. Место происшествия – излюбленное место рыбаков – акватория Амурского залива в районе острова Скребцова (именуемая в народе Коврижкой).

По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, сигнал о происшествии не поступал, поэтому подробностей случившегося пока нет. По словам очевидцев, водитель успел в последний момент покинуть транспортное средство.

Не далее как во вторник, 17 января, Амур.инфо сообщало об аналогичном происшествии – причём там же, во Владивостоке, в районе той же Коврижки. Накануне здесь под лёд провалился автомобиль Suzuki Escudo. По последним данным, один человек сумел выбраться из машины на берег самостоятельно, другой пассажир погиб.

В конце прошлого года в Приморье также был зарегистрирован ряд подобных случаев. Так, 8 декабря автомобиль ушёл под лёд на озере Ханка. В машине в это время находились четыре человека. Выбраться на берег удалось лишь двоим.

4 декабря, в районе устья реки Раздольной под лёд провалился автомобиль Suzuki Escudo. Троим пассажирам удалось выбраться из машины самостоятельно. Ещё один мужчина остался в автомобиле, и его спустя два дня из воды достали спасатели.

До этого, 28 ноября, в районе базы отдыха «Тавричанский Лиман» в Надеждинском районе автомобиль, который выехал на озеро, ушёл под воду. Мужчина, находившийся в авто, выбрался из машины через люк в крыше, однако позже он скончался в больнице.

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#Дальний Восток #МЧС #происшествия #транспорт

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