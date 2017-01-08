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18января
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Сегодня, 10:50 5

Благовещенцы атаковали налоговую службу

Благовещенцы атаковали налоговую службу
Фото: 2#2

Благовещенские налогоплательщики жалуются на большие очереди в налоговой службе на улице Горького. По их словам, с начала недели в здании налоговой ежедневно толпятся люди. Некоторым приходится ходить туда не один день, чтобы дождаться своей очереди.

«Я уже три дня не могу сдать отчетность! Народу столько, что уму непостижимо. Очередь практически не движется, а народу становится все больше и больше. Я вчера пришла в 11 дня, талон 188-й! Шла очередь 65 только... Сегодня я 68-я. Но идёт только 17-я, и за час сдвинулась на 5 человек. У меня есть личный кабинет, но отчетность через него не сдашь. Через госуслуги тоже не запишешься, запись на 10 февраля там идёт», – рассказала благовещенка Елена.

«Я тоже с этим столкнулся. Пока свою очередь дождёшься, борода до колен отрастёт», – высказался другой налогоплательщик Олег.

В налоговой службе корреспонденту Амур.инфо рассказали, что ситуация под контролем, никаких технических сбоев в работе специалистов нет. Просто все налогоплательщики решили сдать отчетность и другие документы в последнюю неделю приема.

«Налогоплательщики дождались последнего момента и разом пошли в налоговую. Плюс ко всему вместе с тем, кто сдает отчетности, здесь же люди, которые подают какие-то документы, уплачивают налоги на имущество, оформляют на налоговые вычеты и другое. Поэтому столько людей получается. Но у нас электронная очередь. К тому же для удобства налогоплательщиков мы два дня в неделю – во вторник и четверг – работаем не до 18 часов, а до 20 часов. И также каждая вторая и четвертая суббота месяца у нас рабочая», – сказала начальник отдела работы с налогоплательщиками управления Федеральной налоговой службы по Амурской области Татьяна Приезжих.

Также, как пояснили в налоговой, записаться на прием к специалисту можно и онлайн, через сайт службы. Кроме того, многие документы, в том числе и отчетность, индивидуальные предприниматели и юрлица могут сдать через личный кабинет также на сайте налоговой, если у них есть электронная подпись.

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#жизнь #налоги

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Комментарии
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  • Гагусик

    Гагусик
    1 час назад

    13 января сдавал, ожидание ровно час. По прошлому опыту знаю, что спустя неделю после новогодних праздников, придётся затратить гораздо больше времени для сдачи отчётности. Всем терпения!

  • Victrix

    Victrix
    49 минут назад

    Благовещенцы атаковали налоговую службу.

    Из черной щели амбразуры –

    Из перекошенного рта –

    по нас,

    по полю,

    по лазури –

    “та-та-та-та”, “та-та-та-та”.

    А мы лежим и хрипло дышим,

    уткнувшись касками в траву,

    и пули - спинами мы слышим –

    у ног тугую землю рвут.

    (с)

  • Kats

    Kats
    45 минут назад

    Так еще письма счастья пришли. Мама получила уведомление о неоплаченном налоге с уже начисленной пеней. От уплаты налога она освобождена, но НИ пофигу. Про пеню тоже интересно. Вроде как до 1 мая людям отсрочку по уплате налога без пени дали....

  • Юлия-Я

    Юлия-Я
    29 минут назад

    Я 10-го около часа в очереди была, так же, как и в прошлые годы. Норм всё...

  • mm_Федот Федот

    mm_Федот Федот
    5 минут назад

    Кстати о налоговой. За обучение кто-нибудь делал налоговый вычет? можно документы онлайн отправить?

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