Благовещенцы атаковали налоговую службу.

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Благовещенские налогоплательщики жалуются на большие очереди в налоговой службе на улице Горького. По их словам, с начала недели в здании налоговой ежедневно толпятся люди. Некоторым приходится ходить туда не один день, чтобы дождаться своей очереди.

«Я уже три дня не могу сдать отчетность! Народу столько, что уму непостижимо. Очередь практически не движется, а народу становится все больше и больше. Я вчера пришла в 11 дня, талон 188-й! Шла очередь 65 только... Сегодня я 68-я. Но идёт только 17-я, и за час сдвинулась на 5 человек. У меня есть личный кабинет, но отчетность через него не сдашь. Через госуслуги тоже не запишешься, запись на 10 февраля там идёт», – рассказала благовещенка Елена.

«Я тоже с этим столкнулся. Пока свою очередь дождёшься, борода до колен отрастёт», – высказался другой налогоплательщик Олег.

В налоговой службе корреспонденту Амур.инфо рассказали, что ситуация под контролем, никаких технических сбоев в работе специалистов нет. Просто все налогоплательщики решили сдать отчетность и другие документы в последнюю неделю приема.

«Налогоплательщики дождались последнего момента и разом пошли в налоговую. Плюс ко всему вместе с тем, кто сдает отчетности, здесь же люди, которые подают какие-то документы, уплачивают налоги на имущество, оформляют на налоговые вычеты и другое. Поэтому столько людей получается. Но у нас электронная очередь. К тому же для удобства налогоплательщиков мы два дня в неделю – во вторник и четверг – работаем не до 18 часов, а до 20 часов. И также каждая вторая и четвертая суббота месяца у нас рабочая», – сказала начальник отдела работы с налогоплательщиками управления Федеральной налоговой службы по Амурской области Татьяна Приезжих.

Также, как пояснили в налоговой, записаться на прием к специалисту можно и онлайн, через сайт службы. Кроме того, многие документы, в том числе и отчетность, индивидуальные предприниматели и юрлица могут сдать через личный кабинет также на сайте налоговой, если у них есть электронная подпись.

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#жизнь #налоги

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