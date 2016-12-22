В Шимановске открытию гемодиализного центра мешает отсутствие отопления в здании

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В Шимановске возникли трудности с открытием частного гемодиализного центра. Здание, которое компания планировала арендовать, не подключено к отоплению. При этом теплоснабжающая организация в одностороннем порядке расторгла договор с собственником здания.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», российско-немецкое предприятие «Б. Браун Авитум Руссланд» запланировало открыть в Шимановске частный гемодиализный центр для лечения хронической почечной недостаточности. Представители фирмы утверждают, что необходимость в таком центре существует, к тому же для жителей северных районов Приамурья проведение процедуры станет гораздо дешевле.

После заключения предварительных договоренностей с собственником здания и встреч в администрации Шимановска на пути создания центра возникли трудности. Здание было не подключено к отоплению. Выяснилось, что теплоснабжающая организация в одностороннем порядке расторгла договор с его собственником.

В администрации Шимановска корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что еще в 2013 году собственник здания и теплоснабжающая организация «Холдинг» заключили договор. Собственник должен был выполнить ряд работ, провести коммуникации для подключения к теплотрассе и предоставить акты выполненных работ, чтобы энергетики увидели – все работы выполнены согласно требованиям, и подключение не приведет к проблемам с отоплением.

В итоге выяснилось, что работы выполнили с нарушениями. Владельцу здания дали срок для их устранения до августа 2015 года. Но собственник либо не устранил их, либо не отчитался об устранении. Именно это дало основание ЗАО «Холдинг» 1 августа 2015 года расторгнуть договор о теплоснабжении в одностороннем порядке.

«Муниципалитет совершенно не против того, чтобы в Шимановске появился медицинский центр, – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь городской администрации Антон Сиротов. – Но появление таких учреждений должно соответствовать российскому законодательству. В частности, открытие центра должно быть согласовано с областным министерством здравоохранения. Насколько нам известно, никакие соглашения в областном правительстве пока заключены не были. Представители компании проводили встречи с руководством городской администрации, но о встречах на уровне правительства неизвестно. Если же всё будет официально и прозрачно, то администрация Шимановска окажет необходимую помощь».

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