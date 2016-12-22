Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18января
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:51 15

В Шимановске открытию гемодиализного центра мешает отсутствие отопления в здании

В Шимановске открытию гемодиализного центра мешает отсутствие отопления в здании
Фото: www.moskvamed.ru

В Шимановске возникли трудности с открытием частного гемодиализного центра. Здание, которое компания планировала арендовать, не подключено к отоплению. При этом теплоснабжающая организация в одностороннем порядке расторгла договор с собственником здания.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», российско-немецкое предприятие «Б. Браун Авитум Руссланд» запланировало открыть в Шимановске частный гемодиализный центр для лечения хронической почечной недостаточности. Представители фирмы утверждают, что необходимость в таком центре существует, к тому же для жителей северных районов Приамурья проведение процедуры станет гораздо дешевле.

После заключения предварительных договоренностей с собственником здания и встреч в администрации Шимановска на пути создания центра возникли трудности. Здание было не подключено к отоплению. Выяснилось, что теплоснабжающая организация в одностороннем порядке расторгла договор с его собственником.

В администрации Шимановска корреспонденту ИА «Амур.инфо» пояснили, что еще в 2013 году собственник здания и теплоснабжающая организация «Холдинг» заключили договор. Собственник должен был выполнить ряд работ, провести коммуникации для подключения к теплотрассе и предоставить акты выполненных работ, чтобы энергетики увидели – все работы выполнены согласно требованиям, и подключение не приведет к проблемам с отоплением.

В итоге выяснилось, что работы выполнили с нарушениями. Владельцу здания дали срок для их устранения до августа 2015 года. Но собственник либо не устранил их, либо не отчитался об устранении. Именно это дало основание ЗАО «Холдинг» 1 августа 2015 года расторгнуть договор о теплоснабжении в одностороннем порядке.

«Муниципалитет совершенно не против того, чтобы в Шимановске появился медицинский центр, – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь городской администрации Антон Сиротов. – Но появление таких учреждений должно соответствовать российскому законодательству. В частности, открытие центра должно быть согласовано с областным министерством здравоохранения. Насколько нам известно, никакие соглашения в областном правительстве пока заключены не были. Представители компании проводили встречи с руководством городской администрации, но о встречах на уровне правительства неизвестно. Если же всё будет официально и прозрачно, то администрация Шимановска окажет необходимую помощь».

Просмотров всего: 293

#ЖКХ #здоровье #происшествия #Шимановск

распечатать

Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • dance

    dance
    1 час назад



    В частности, их должно курировать областное министерство образования.



    Какая связь между гемодиализным центром и министерством образования?

  • Lelka-a

    Lelka-a
    1 час назад

    Я не поняла - здание сдали, а отопления нет? или специально отключили, потому что "появление таких учреждений должно соответствовать российскому законодательству. В частности, их должно курировать областное министерство образования. Насколько нам известно, никакие соглашения в областном правительстве пока заключены не были"?!

    Т. е. не получили отката?!

  • Lelka-a

    Lelka-a
    1 час назад

    Я не поняла - здание сдали, а отопления нет? или специально отключили, потому что "появление таких учреждений должно соответствовать российскому законодательству. В частности, их должно курировать областное министерство образования. Насколько нам известно, никакие соглашения в областном правительстве пока заключены не были"?!

    Т. е. не получили отката?!

  • vk_Антон Сиротов

    vk_Антон Сиротов
    1 час назад

    Вот вам для уточнения официальный комментарий:

    Ввиду появившейся в СМИ информации о планах открытия в Шимановске гемодиализного центра пресс-служба администрации подготовила официальный комментарий….



    - До сих пор мы не давали никаких комментариев по этому вопросу ввиду того, что у администрации нет никакой конкретной информации о центре. Но тема стала резонансной, и мы обязаны сказать свое слово. Ситуация не изменилась, кроме встречи с представителями компании планирующей открытие центра ничего не было. Не было обращений и писем, не было представленных согласований с правительством Амурской области и министерством здравоохранения области. Между тем, появление медицинского учреждения неважно коммерческое оно или нет, должно согласовываться именно с правительством Амурской области и министерством здравоохранения области. Прозрачными должны быть платные и бесплатные услуги, возможные льготы для соответствующей категории граждан! У нас данных о согласовании нет.

    Между тем, муниципалитет, разумеется, не против появления подобного центра в городе, напротив, мы "За"! Тем более, если в немдействительно есть необходимость. Тем более, это дает привлечение инвестиций.

    Что касается здания, которое рассматривается для организации центра, тут важно понимать, что на сегодняшний день это сооружение, находящееся в руках частного лица. А именно господина Нижегородцева. Действительно, между Нижегородцевым и ЗАО «Холдин» в 2013 был заключен договор о подключении здания к коммуникациям. Были выданы технические условия, сроком на три года. Собственник должен был проложить систему коммуникаций от теплотрассы к зданию, и представить пакет документов подтверждающих соответствие проделанных им работ СНиПам, в том числе акты скрытых работ. Должны были пройти гидравлические испытания системы. Однако, уже в 2014 году представители «Холдинга» выявили нарушения в ходе прокладки собственником коммуникаций. Собственник получил предписание устранить недостатки и представить всю необходимую документацию до 1 августа 2015 года. В случае неустранения и непредоставления документации «Холдинг» согласно подписанному договору получал право расторгнуть договор в одностороннем порядке именно 1 августа 2015 года. Собственник документов не предоставил, нарушения не устранил, договор был расторгнут. Сегодня никто не мешает собственнику привести все в соответствие, устранить нарушения, предоставить документы, заключить новый договор и осуществить подключение.

    пресс-служба администрации города Шимановска.

  • dance

    dance
    1 час назад

    » vk_Антон Сиротов , сегодня , 11:16 - всё это есть в заметке.

    Но какая связь между медучреждением и министерством образования? Поправить-то поправили, но хотелось бы знать - кто так эксклюзивно косячит - журналисты АИ, по своему обыкновению, или пресс-служба администрации?

  • vk_Антон Сиротов

    vk_Антон Сиротов
    1 час назад

    Я уже вам все написал, какие-либо оправдания считаю излишними!

  • vk_Антон Сиротов

    vk_Антон Сиротов
    1 час назад

    Я уже вам все написал, какие-либо оправдания считаю излишними!

  • Уголёк

    Уголёк
    1 час назад

    Антоша, привет! Сто лет тебя не видела)

    Ситуация на самом деле тёмная, явно что-то здесь не чисто

  • ИгорьСер

    ИгорьСер
    59 минут назад

    Есть информация о действии бандитской группировки и давление на компанию

  • Александр Загонов

    Александр Загонов
    49 минут назад

    Я тоже читал на портамуре, что там и окна в здании побили и еде много чего напакостили. Поэтому я склонен думать, что это все происки конкурентов, которые так же претендовали на это здание

  • не депутат

    не депутат
    42 минуты назад

    Знаете что я вам скажу? Не первый раз слышу о проблемах, связанными с ЗАО "Холдинг", как бы не большая мохнатая рука их руководителя не была причастна ко всему происходящему

  • ЛайКа

    ЛайКа
    37 минут назад

    Открытие гемодиализного центра, пусть даже частного штука очень хорошая! Областная больница не справляется с количеством больных. Им так же тяжело добираться с северных районов. Раньше не слышала, что собираются открыть такой центр, но всеми руками и ногами "ЗА"!

  • Внучка деда

    Внучка деда
    28 минут назад

    Что за дебильное название ЗАО "Холдинг"????!!!! Это из разряда Магазин "Рынок" и столовая "Ресторан"

  • Петрович Я

    Петрович Я
    6 минут назад

    Вот поэтому и не занимается Петрович бизнесом, потому что Петрович еще в девяностых понял, что для того, чтоб бизнесом заниматься, нужно с бандитами дружить, а это дело неблагодарное, так что ну его нафиг, бизнес этот. Так это я еще русский, а тут немчуги приехали, естественно что невзлюбили их, помнит кровушка русская фашистов еще, помнит

  • Петрович Я

    Петрович Я
    5 минут назад

    Но центр нужен!

    А немцев жалко)

Показать все (15) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В аэропорту Нью-Йорка столкнулись два пассажирских самолёта
В России и мире

Ещё один автомобиль провалился под лёд во Владивостоке (видео)
В России и мире

Ребёнок от трёх родителей появился на свет на Украине
Общество 1

Госавтоинспекция просит благовещенцев быть осторожными на дорогах

сегодня , 10:29