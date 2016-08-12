В Благовещенске самолёт совершил экстренную посадку

Фото: amurnews.ru

В аэропорту Благовещенска совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «ВИМ-Авиа». Рейс сообщением Благовещенск – Москва, согласно информации онлайн-табло на сайте аэропорта, вылетел в 10:00. По данным на 10:44, в аэропорт движутся машины спецслужб.

Как сообщили Амур.инфо в руководстве аэропорта, во время полёта на борту сработал один из датчиков. Экипаж принял решение вернуться в пункт вылета. Несколько минут назад самолёт приземлился. Специалисты будут вести разбирательство. Если неполадки можно устранить быстро, то, возможно, борт вылетит в столицу сегодня. В любом случае перевозчик будет обязан позаботиться о пассажирах.

На данный момент получить комментарий представителя авиакомпании не удалось.

Как сообщало Амур.инфо, в субботу, 14 января, в аэропорту Благовещенска совершил экстренную посадку рейс авиакомпании «Икар», направлявшийся в Таиланд с тремя сотнями туристов на борту. Причиной экстренной посадки назвали неисправность в системе регулирования давления. На следующий день туристы улетели резервным бортом.

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