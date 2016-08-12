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18января
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Сегодня, 10:49 18

В Благовещенске самолёт совершил экстренную посадку

В Благовещенске самолёт совершил экстренную посадку
Фото: amurnews.ru

В аэропорту Благовещенска совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании «ВИМ-Авиа». Рейс сообщением Благовещенск – Москва, согласно информации онлайн-табло на сайте аэропорта, вылетел в 10:00. По данным на 10:44, в аэропорт движутся машины спецслужб.

Как сообщили Амур.инфо в руководстве аэропорта, во время полёта на борту сработал один из датчиков. Экипаж принял решение вернуться в пункт вылета. Несколько минут назад самолёт приземлился. Специалисты будут вести разбирательство. Если неполадки можно устранить быстро, то, возможно, борт вылетит в столицу сегодня. В любом случае перевозчик будет обязан позаботиться о пассажирах.

На данный момент получить комментарий представителя авиакомпании не удалось.

Как сообщало Амур.инфо, в субботу, 14 января, в аэропорту Благовещенска совершил экстренную посадку рейс авиакомпании «Икар», направлявшийся в Таиланд с тремя сотнями туристов на борту. Причиной экстренной посадки назвали неисправность в системе регулирования давления. На следующий день туристы улетели резервным бортом.

Просмотров всего: 5052

#транспорт

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • kibitzer

    kibitzer
    2 часа назад

    Чот, зачастили...

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    дрова потому что

  • kibitzer

    kibitzer
    1 час назад

    "Дрова" это, можно сказать, комплимент этим летающим корытам...

  • Щуп

    Щуп
    1 час назад

    В авиапроме импортозамещением даже не пахнет. Как летали на эйрбасах и боингах, так и будем.

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Щуп

    В авиапроме импортозамещением даже не пахнет. Как летали на эйрбасах и боингах, так и будем.



    А "эйрбасы и боинги" они чьи?

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    kibitzer"Дрова" это, можно сказать, комплимент этим летающим корытам...


    я летом летел на Вим-авиа. Старее самолета я еще не встречал(летаю 3-4 раза в год)

  • 123654

    123654
    1 час назад

    alex 3

    kibitzer

    "Дрова" это, можно сказать, комплимент этим летающим корытам...



    я летом летел на Вим-авиа. Старее самолета я еще не встречал(летаю 3-4 раза в год)



    А я в сентябре летала С7, очень даже хорошие у них самолеты, новенькие.

  • Пресс Пескова на коньках.

    Пресс Пескова на коньках.
    1 час назад

    Сидите дома, разлетались.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    DrDimon

    Щуп

    В авиапроме импортозамещением даже не пахнет. Как летали на эйрбасах и боингах, так и будем.



    А "эйрбасы и боинги" они чьи?



    Не видя документов, сложно сказать. Будем считать, что собственность компании.

  • Hitler Caput

    Hitler Caput
    54 минуты назад

    Боинг - США,Аэробус - ЕЭС.

    Какая в принципе разница, кто их произвел, если авиакомпания жлобская и жалеет денег на обновление парка самолетов.

    Чует мое сердце недоброе

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    51 минута назад

    жути нагоняют журналюги

  • Громова

    Громова
    47 минут назад

    Вернули б Трансаэро...(((

  • Мила Жукова

    Мила Жукова
    34 минуты назад

    А лучше Аэрофлот

  • ay

    ay
    23 минуты назад

    Аэрофлот выкатился в Калиниграде в этом году. В чём его понты?

    У Трансаэро тоже были старые самолёты и они иногда возвращались после взлёта даже в нашем порту. В чём разница?

  • ay

    ay
    19 минут назад

    Гитлер Капут, наверное, не знает, что именно в прошлом году Вимы ощутимо увеличили свой флот. Сибирь, кстати, тоже взяла "новые" самолёты - бушные эмбраеры. И ничего.

  • loca-loca

    loca-loca
    16 минут назад

    А народу пофиг как летали так и будут летать даже на таких ведрах

  • Hitler Caput

    Hitler Caput
    13 минут назад



    » ay , сегодня , 12:41

    Гитлер Капут, наверное, не знает, что именно в прошлом году Вимы ощутимо увеличили свой флот.



    И насколько ощутимо?

    Что то не ощущаемо как то они это ощутили

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